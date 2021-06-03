«Кто ответит за их смерть?»: потерявший жену и сына россиянин четыре года добивался суда над врачами

В тот же день ассоциация гинекологов Волгоградской области обратилась к суду. По мнению врачей-гинекологов, осужденные по делу о смерти роженицы Елены Мачкалян Елена Попова и Наталия Андреева получили слишком суровое наказание. Напомним, медиков осудили на два года исправительной колонии общего режима и на два года запретили заниматься медицинской деятельностью. Суд признал медиков виновными в оказании услуг, не соответствующих технике безопасности.



— На скамье подсудимых оказались врачи, которые посвятили свою жизнь оказанию помощи и спасению тысяч волжан и жительниц Волгоградской области. В медицине не бывает без смертей, в том числе и материнских. И ни одна из них не может быть преднамеренной. Любая хирургическая операция, а особенно экстренная, сопровождается рисками осложнений и даже смерти. Самые сложные операции, обусловленные жизнеугрожающим состоянием пациенток, выполняют самые опытные и бесстрашные, — эмоционально изложили медики. — Именно они «оказывают услугу» по спасению. Но не всегда пожар можно потушить без последствий. Иногда в пожаре гибнут люди, но за это не судят пожарных, а [судят] тех, кто его допустил. В отношении беременности и болезни разве можно говорить о том, что это допустили врачи? И разве бывают какие-то гарантии стопроцентного выздоровления? Пандемия ковида наглядно показала, что умирают в основном хронически болеющие и ослабленные люди, в том числе и сами врачи, заразившиеся во время выполнения своего добровольного служения, а не выполнения услуг.



В свою очередь Семен Гальперин, президент «Лиги защиты врачей», считает, что суды с врачами явление не редкое. Массовые уголовные дела за «врачебные ошибки», по мнению Семена Гальперина, начали возбуждать, когда в стране резко снизились качество и доступность медицинской помощи в результате реформы системы здравоохранения и так называемой оптимизации.

— Во-первых, если действительно подмена органов доказана, то это преступление. Но это вопрос к судмедэкспертам. У нас достаточно сложно устроена система судмедэкспертизы и всегда возникает вопрос ее независимости. Мне сложно оценить, насколько там было доказано совершение преступления, факт подмены и кто в этом участвовал, — прокомментировал V1.RU Семен Гальперин, президент «Лиги защиты врачей». — Что касается осуждения врачей, что называется, за врачебную ошибку. Я считаю, что это в принципе неправомерное судилище. У нас страна одна из немногих в мире, насколько я помню, только в Белоруссии и центральной Африке есть прецеденты, когда врачей судят за врачебную ошибку. У нас нет в уголовном кодексе такого понятия, каждый раз придумывают какую-нибудь подходящую статью. «Некачественное оказание медицинских услуг», к примеру, за которое врач не может быть судим, потому что эти услуги оказывает не человек, а учреждение.

Ситуация, по словам эксперта, несколько поменялась в период пандемии коронавируса.



— Когда начался коронавирус, врачей начали поднимать на флаг, везде мы видели лозунги о том, что наши врачи герои, и временно эти суды над врачами приостановились. Сейчас пандемия подходит к финалу, и опять нужны какие-то виновные. Тот же коронавирус показал, что медицина у нас в крайнем провале, население возмущается еще больше. И опять нужны виновные, нужны стрелочники, и опять начались суды над врачами, — считает Семен Гальперин. — Мы считаем, что эти судилища позорят систему правопорядка, систему юриспруденции. Врач не может быть судим за его ошибку. Давайте тогда судить за ошибки по всем профессиям, давайте введем статьи за ошибки учителей, инженеров, чиновников. Пусть всех привлекают к статьям. У нас и так огромный дефицит медработников, у нас не хватает врачей, это признанный факт — все это результаты реформы. И есть суды за врачебные ошибки не прекратятся, мы окончательно потеряем оставшихся специалистов. Уже признанная убыль населения будет взрывных масштабов. В связи с этими делами сейчас из медицины стали уходить профессионалы самых опасных специальностей: хирурги, анестезиологи, акушеры. Мы придем к тому, что люди с самыми тяжелыми заболеваниями будут получать медицинскую помощь в последнюю очередь. Мне кажется, государству нужно искать не виновников провала реформы здравоохранения, а как-то исправить всю эту систему и принять какую-то программу реанимации. Я думаю, что тех людей, которые участвовали в оптимизации здравоохранения, нужно вообще отстранить от возможности руководить системой здравоохранения в будущем.

Конечно, со словами Гальперина вряд ли может согласиться безутешный муж погибшей пациентки, но реально ситуация складывается в медицине такая, когда и медикам, и больным лучше быть по одну сторону баррикад. Иначе, впечатление такое, что россияне вообще могут остаться без медицинского обслуживания. И даже в истории с несчастной Еленой, мы видели, что медицинское руководство обеспокоено не тем, что она погибла и врачи пойдут под суд. А тем, что кто-то испортил какие-то показатели. Такое впечатление, что судить нужно тех, кто эти показатели требует, выполняя требования авторов реформ в медицине. Если бы не они, кажется, — смертей было бы гораздо меньше.