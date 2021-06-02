Можно ли лунатику доверить защищать родину с автоматом в руках

Жителю Нижнего Тагила Свердловской области Сергею (имя изменено по просьбе героя публикации) было четырнадцать лет, когда он начал ходить во сне. С тех пор уже шесть лет у него случаются приступы лунатизма. Он встает, ходит по квартире, может попытаться выйти на улицу. Раньше за парнем следила мама, теперь он живет с девушкой, и она контролирует его ночное поведение.
— Сколько раз я его ловила у дверей, когда он был подростком. Спрашиваю: ты куда? — рассказывает Ольга Ильинова, мама молодого человека. — Он отвечал, внешне вполне осознанно: гулять, а время — два часа ночи. Кроме ночных хождений он начал часто и активно разговаривать во сне. Мог закричать, а утром уже ничего не помнил. Никаких стрессов или потрясений перед тем, как все это началось, вроде бы не было. Мы обращались к неврологу и психиатру в нашей местной поликлинике, но нас успокоили: ничего страшного, у многих подростков это бывает. Я просила дать нам направление к каким-нибудь специалистам, чтобы пройти обследование. Мне отказывали. Тогда я обратилась в платную клинику, там с моих слов поставили диагноз, выписали препараты, которые улучшают сон.
Лунатизм — расстройство или патологическое состояние, при котором люди совершают автоматические и бессознательные движения, находясь в состоянии сна. Со стороны может показаться, что человек адекватен и все делает осознанно, но это не так. В этот момент сознание лунатика находится в состоянии неполного пробуждения. Причины могут быть разные: от вполне безобидных особенностей психики и нервной системы до эпилепсии и серьезных психических расстройств.
Сейчас Сергею двадцать лет. Год назад он окончил техникум. Отсрочка от армии по учебе закончилась, и осенью ему пришла повестка. При прохождении комиссии в военкомате парень рассказал о лунатизме. Никаких медицинских документов по поводу необычного диагноза у него не было, кроме детской выписки из коммерческой клиники.
Призывник попросил направить его на обследование, чтобы узнать причину ночных прогулок.
— Тогда психиатр призывной комиссии поставил под вопросом серьезный диагноз: «шизоидное расстройство». Сына отправили в психиатрическую больницу на обследование. Обследование он проходил амбулаторно, диагноз, конечно, не подтвердился, но в тот призыв сыну дали отсрочку, чтобы он к следующему призыву сделал обследование. Мы спрашивали: где пройти это обследование? К каким именно специалистам обращаться? Нам ответили, что мы должны искать специалистов сами, — рассказывает мама Сергея.
Был разгар карантина, целые отделения больниц закрывались под лечение ковида. Записаться тогда так и не получилось.
Перед очередным призывом Сергей и его мама снова начали искать, где можно пройти обследование, чтобы все-таки выяснить причину патологии.
Удалось найти специалиста: записались на платный прием к сомнологу (врач, который специализируется на расстройствах сна).
— Сомнолог мне объяснила, что само по себе хождение во сне права на отсрочку не дает. Если бы в эти моменты он был опасен для окружающих или для самого себя: брал бы нож, кидался на людей или пытался спрыгнуть с балкона, тогда, конечно, это была бы серьезная патология, — объясняет мама. — Я удивилась: если он будет ходить ночами по казарме, как на это отреагируют сослуживцы? Но врач ответила, что чуть ли не половина людей — лунатики.
При этом врач объяснила, что нужно сделать исследование — электроэнцефалографию (ЭЭГ), чтобы выявить причину лунатизма и выяснить, нет ли эпилепсии. В большинстве случаев эпилепсия — непризывной диагноз.
— Врач еще удивилась, почему мы раньше не прошли это обследование. Но я даже не знала, что именно нужно пройти и где, — говорит Ольга.
Сергей записался на ночную ЭЭГ на 29 июня в Институте мозга. Стоимость процедуры — 7000 рублей, все исследования призывник проходит за свой счет. Результаты будут готовы только через несколько дней. К этому времени Сергей уже должен явиться на призывной пункт в Егоршино.
— В военкомате нам сейчас сказали: не принес документы к началу призыва — значит, годен, — рассказывает Ольга. — Но мы просто не знали, где пройти. Почему нам еще в прошлый призыв не дали никаких направлений от военкомата?
В военном комиссариате Нижнего Тагила и Пригородного района Свердловской области Е1.RU пояснили, что призывнику при первоначальной постановке на учет в 2017 году была присвоена категория годности А — «годен к службе в армии».
— Весной 2020 года ему была определена категория годности Г — «временно не годен к военной службе». Гражданин был направлен врачом-психиатром на дополнительное медицинское обследование и по его результатам был признан психически здоровым, — пояснил военный комиссар Александр Вострилов.
При призыве осенью 2020 года молодой человек заявил жалобу на головную боль и был направлен врачом-неврологом на дополнительное медицинское обследование с диагнозом. Вернувшись в военкомат, он представил два медицинских заключения без угловых больничных штампов, что не соответствует требованиям к документам. В медицинском заключении указан диагноз, который связан с отдаленными последствиями травмы головы. Ниже в обоих документах есть дополнительные записи — «Сомнамбулизм», — которые сделаны другим почерком и пастой другого оттенка. Врач-невролог определил Сергею категорию годности Б-4 — «годен к военной службе с незначительными ограничениями».
Сейчас, в нынешний призыв, молодой человек не согласился с категорией годности из-за сомнамбулизма. Никаких документов он не предоставил, объяснив, что не прошел обследование из-за ограничений, связанных с пандемией, рассказали в военкомате.
Мы задали вопрос, обязан ли военкомат отправить призывника на обследование лишь на основании жалоб.
— Призывная комиссия вновь выслушала жалобы гражданина на состояние здоровья, после чего ему было определено время для предоставления в военный комиссариат медицинских документов, подтверждающих его диагноз. Только после предоставления таких документов врач-невролог будет иметь законные основания для направления его на дополнительное медицинское обследование. Результаты обследования гражданин обязан предоставить в медицинскую комиссию при явке по повестке 31 мая.
То, что призывник не успеет пройти обследование и будет призван, не соответствует действительности, так как решение о призыве гражданина призывная комиссия не принимала, — объяснили в военкомате. — У него есть возможность, реализуя свое конституционное право на получение медицинской помощи, предоставить в военный комиссариат любые сведения о своем состоянии здоровья.
Лунатизм — не противопоказание для службы?
— Действительно, само по себе проявление лунатизма не является противопоказанием для службы в армии. Но нужно обязательно обследоваться и узнать, есть ли сопутствующие заболевания, которые могут вызвать это расстройство, — говорит Наталья Торсукова, юрист компании «Военно-врачебная коллегия», специализирующейся на оказании юридической помощи призывникам. — Все обследования желательно делать в государственных клиниках: муниципальных, областных либо федеральных. И, конечно, нужно готовить все медицинские справки и документы для военкомата заранее. Исходя из этих документов можно требовать назначить обследование от военкомата.
Нужно было заранее показаться хорошему неврологу, пройти ряд обследований. Хотя я понимаю, что порой добиться направления в муниципальных поликлиниках очень сложно. Конечно, в военкомате спрашивают призывника: почему раньше не обращался к врачу? А не обращался потому, что не мог добиться направления. Замкнутый круг получается. Вариант — пройти обследование платно в государственных учреждениях здравоохранения и, получив результаты обследования на платной основе, прийти с результатами в поликлинику по месту жительства.
Комментарий врача
— За проявлениями лунатизма часто бывают скрытые тяжелые неврологические нарушения, например эпилепсия, — говорит врач-психиатр Георгий Амусин. — Надо обязательно обследоваться, делать ЭЭГ головного мозга, проконсультироваться у эпилептолога. Ничего мистического в этом явлении нет. Опасно это настолько, насколько опасно основное заболевание, которое может вызвать это нарушение. Рассказы о том, что человек с приступом лунатизма может залезть на крышу, сорваться вниз, — это лишь красивые художественные сюжеты. Как правило, лунатизм — это все-таки медицинская проблема, нужно искать причину.