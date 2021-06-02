Можно ли лунатику доверить защищать родину с автоматом в руках

Жителю Нижнего Тагила Свердловской области Сергею (имя изменено по просьбе героя публикации) было четырнадцать лет, когда он начал ходить во сне. С тех пор уже шесть лет у него случаются приступы лунатизма. Он встает, ходит по квартире, может попытаться выйти на улицу. Раньше за парнем следила мама, теперь он живет с девушкой, и она контролирует его ночное поведение.

— Сколько раз я его ловила у дверей, когда он был подростком. Спрашиваю: ты куда? — рассказывает Ольга Ильинова, мама молодого человека. — Он отвечал, внешне вполне осознанно: гулять, а время — два часа ночи. Кроме ночных хождений он начал часто и активно разговаривать во сне. Мог закричать, а утром уже ничего не помнил. Никаких стрессов или потрясений перед тем, как все это началось, вроде бы не было. Мы обращались к неврологу и психиатру в нашей местной поликлинике, но нас успокоили: ничего страшного, у многих подростков это бывает. Я просила дать нам направление к каким-нибудь специалистам, чтобы пройти обследование. Мне отказывали. Тогда я обратилась в платную клинику, там с моих слов поставили диагноз, выписали препараты, которые улучшают сон.

