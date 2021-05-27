Десять процентов россиян полностью привились от коронавируса

Оба этапа вакцинации от коронавируса прошли около 10% граждан. Об этом сообщил сегодня на конгрессе «Оргздрав-2021» руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им.
— Мы, к сожалению, не являемся лидерами с точки зрения вакцинации, динамика у нас довольно-таки низкая по сравнению с другими странами. На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан, — сказал Гущин.
Ранее сообщалось, что для достижения коллективного иммунитета нужно привить не менее 60% населения. В Израиле, где уже привито больше 60% граждан, заболеваемость держится на уровне нескольких десятков человек в день. В России такого уровня власти планируют достичь к концу лета, однако эксперты сомневаются, что при текущих темпах вакцинации это возможно. В том, почему в стране возникают такие сложности с массовой прививочной кампанией, мы разбирались в этом материале.