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Десять процентов россиян полностью привились от коронавируса

Для коллективного иммунитета нужно не менее шестидесяти процентов

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Достичь коллективного иммунитета в России рассчитывают до конца лета

Достичь коллективного иммунитета в России рассчитывают до конца лета

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Оба этапа вакцинации от коронавируса прошли около 10% граждан. Об этом сообщил сегодня на конгрессе «Оргздрав-2021» руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин.

— Мы, к сожалению, не являемся лидерами с точки зрения вакцинации, динамика у нас довольно-таки низкая по сравнению с другими странами. На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан, — сказал Гущин.

Ранее сообщалось, что для достижения коллективного иммунитета нужно привить не менее 60% населения. В Израиле, где уже привито больше 60% граждан, заболеваемость держится на уровне нескольких десятков человек в день. В России такого уровня власти планируют достичь к концу лета, однако эксперты сомневаются, что при текущих темпах вакцинации это возможно. В том, почему в стране возникают такие сложности с массовой прививочной кампанией, мы разбирались в этом материале.

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COVID-19вакцинациявакцина от коронавирусаколлективный иммунитет
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