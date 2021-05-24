Страшно, что никто не знает точного числа детей, подсевших на дурь: на Россию надвигается новая волна наркомании

— Я вот даже сейчас с ней разговариваю, она и не помнит этих моментов. Не хотела верить в то, что ее сын наркоман. На то время она закрывала глаза на это. А я уже обращался в различные клиники, прокапывался, зашивался, пробивал капсулу и снова употреблял. Как только принимал наркотики, у меня начинались разговоры, что завтра всё будет хорошо, я брошу, будет семья, дети, суп на плите, бизнес. Не останавливали даже ломки. Но я уже не знал, куда деться, — с трудом возвращается к воспоминаниям Алексей.



На момент интервью Лёша трезвый уже 30 дней , но он не отрицает, что наркотики снова могут вернуться в его жизнь.



— Зависимость — коварная штука, она на всю жизнь. Пока в голове и в сердце что-то не изменится, бросить не получится. Лучше и не начинать никогда, — вздыхает Лёша.



«Очнулся я возле открытого окна, мама плачет в трубку»

Под дизайнерскими наркотиками (разработанными на основе уже существующих психоактивных веществ) Лёша имеет в виду всё то, что подростки сейчас могут купить прямо через свой сотовый в даркнете: так называемые соли. С них начинал и Андрей.

