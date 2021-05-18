Два пальца в рот не помогают: как спасти себя от отравления

Вместе с сезоном дач, походов, дальних поездок и прочего летнего отдыха традиционно приходят пищевые отравления и вспышки распространения ротавирусных инфекций. Поэтому сегодня в нашей еженедельной рубрике «Что у вас болит?» мы с врачами обсуждаем, можно ли отличить одно от другого и какой должна быть первая помощь при появлении первых признаков отравления.
Первая помощь
Пищевые отравления немного отличаются от всех остальных. Врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Наталья Игнатова говорит, что его вызывают токсины, которые производят бактерии, — при нарушении правил кулинарной обработки, при превышении длительности хранения готовых блюд. Поэтому правильно называть такое отравление пищевой токсикоинфекцией.
— Отличить по клиническим проявлениям кишечную инфекцию, ротавирус или пищевую токсикоинфекцию часто не представляется возможным, потому что их проявления в основном схожи: тошнота, рвота, жидкий стул, сухость во рту и температура, — говорит Игнатова.
Врач-терапевт Иван Скороходов говорит, что разбираться в причинах часто нет необходимости — что при отравлении, что при рота- или норовирусе лечение назначают симптоматическое. Первая помощь: обильное питье для предотвращения обезвоживания, сорбенты для выведения токсинов из организма, жаропонижающие.
— При симптомах пищевой токсикоинфекции необходимо вызвать врача на дом, — говорит гастроэнтеролог. — При выраженной рвоте и частом жидком стуле желательно вызвать скорую помощь, так как, вероятно, может потребоваться госпитализация. Ни в коем случае нельзя оставаться без наблюдения медработника при сохраняющихся на фоне самостоятельного лечения симптомах! Не забывайте, что под маской отравления может скрываться, например, острый аппендицит.
Отдельно нужно сказать про детей. Часто попытки напоить малыша заканчиваются рвотой, и жидкость просто не усваивается. Поэтому самое правильное дать сорбент, поить по столовой ложке каждые
Чего не нужно делать
По словам Скороходова, как правило, люди реагируют на проявления пищевого отравления правильно — почти все знают, что первым делом нужно принять сорбент. Однако существуют и ошибки, которые делают пациенты.
— Во-первых, беда в том, что люди затягивают. Если есть ухудшение на фоне симптоматического лечения, не нужно тянуть, нужно вызывать скорую помощь, — говорит терапевт. — Во-вторых, начинают принимать антибиотики, это тоже неправильно. Как и противовирусные препараты — специфической терапии для ротавирусов и норовирусов нет. Вся терапия исключительно симптоматическая.
СЮЖЕТ
Также он объясняет: если тошнота есть, то сдерживать ее не надо, но и не надо специально вызывать рвоту. Толку от этого всё равно не будет — в случае отравления некачественная пища уже попала в кишечник, да и ротавирус таким путем организм не покинет. А вот сильная рвота может привести к разрывам слизистой желудка и синдрому Маллори — Вейсса, кровотечению из желудка.
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