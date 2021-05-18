Два пальца в рот не помогают: как спасти себя от отравления

Вместе с сезоном дач, походов, дальних поездок и прочего летнего отдыха традиционно приходят пищевые отравления и вспышки распространения ротавирусных инфекций. Поэтому сегодня в нашей еженедельной рубрике «Что у вас болит?» мы с врачами обсуждаем, можно ли отличить одно от другого и какой должна быть первая помощь при появлении первых признаков отравления.



Первая помощь



Пищевые отравления немного отличаются от всех остальных. Врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Наталья Игнатова говорит, что его вызывают токсины, которые производят бактерии, — при нарушении правил кулинарной обработки, при превышении длительности хранения готовых блюд. Поэтому правильно называть такое отравление пищевой токсикоинфекцией.

