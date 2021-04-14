Роспотребнадзор ужесточил правила въезда в Россию

С 15 апреля всем гражданам России, возвращающимся в страну любым транспортом, нужно будет сдавать тест на коронавирус. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача. Ранее указанная норма касалась только прибывающих воздушным транспортом.
Как сообщает Роспотребнадзор, теперь россиянам, въезжая в РФ, нужно до прибытия заполнить специальную анкету на портале «Госуслуги». А также в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результатах на «Госуслугах». До получения результатов лабораторного исследования требуется соблюдать режим изоляции по месту жительства.
Также граждане государств — членов Евразийского экономического союза, которые прилетают в Россию из Армении, Белоруссии и Киргизской Республики, должны подтвердить наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 с помощью мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».
Ранее на этой неделе оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции временно ограничил авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня. О том, куда всё еще можно улететь в отпуск, читайте в этом материале.