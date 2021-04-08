После боя. Почему врачам так тяжело выходить из «красных» зон и возвращаться к обычной жизни

— Чтобы точно знать, как работа в «красной» зоне повлияет на врачей, нужно проводить исследование. Но можно предположить, что у врачей, которые работали там длительное время, может сформироваться посттравматическое стрессовое расстройство со всеми вытекающими. Это большая нагрузка на психику и регулярная встреча со смертью. Стресс бесследно не проходит.



По мнению Крюкова, российская медицина еще не сталкивалась с подобным вызовом.



Специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров считает, что любой врач получает психологическую травму в первые два года обучения.



— Всё остальное — профессиональная деформация. Многие врачи к смертям относятся так же спокойно, как швея к тому, что шов лежит неровно. Но есть другой момент: переутомление. Человек может выполнять большую нагрузку и даже не замечать, как истощаются все его ресурсы. Нагрузка заканчивается — и он [остается] с болезнями, усталостями и даже паническими атаками.



Жавнеров советует врачам возвращаться в обычную жизнь постепенно: больше отдыхать, раньше ложиться спать, заниматься спортом.



— Врачи — это люди, которые стремятся спасать, оказываться на переломном моменте между жизнью и смертью. Они это делают. Их ценят. А потом говорят: «Всё, ты больше не нужен, собирай анализы в пробирки, выписывай рецепты, слушай бабушек-дедушек, которые жалуются на одно и то же по 15 раз в день». Они, [врачи], возвращаются в рутину. У них были боевые действия, где они были нужны и важны, чувствовали свою значимость, гордились собой. То самое, что они искали в медицине, когда поступали в вуз.



Людям, отработавшим по своей специальности несколько лет, будет проще, чем ординаторам. После стационара для молодых врачей рутина может быть болезненной, считает Жавнеров:



— Это как в песне: «Гораздо трудней не свихнуться со скуки и выдержать полный штиль». Вот это — самое тяжелое. Врачи могут разочароваться в профессии. Целеустремленный человек останется.



Тут вопрос в другом — так ли всё хорошо, что закрывают госпитали, а вдруг болезнь вернется?

Не рано ли закрывают госпитали?

— Коронавирусные госпитали никуда не исчезают, их в любой момент можно развернуть. И, соответственно, привлечь специалистов. Но пока что заболеваемость стабильна, прироста нет, [показатели в стране] — около 9 тысяч случаев ежедневно. Количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, падает. И нет ничего страшного в том, что эти мощности перепрофилируют на другие направления. Это не означает, что, если заболеваемость будет расти, их нельзя будет быстро развернуть, — считает Гузель Улумбекова, ректор ВШОУЗ, доктор медицинских наук, профессор.

По словам Улумбековой, в крупных городах — Москве и Санкт-Петербурге — примерно 40% населения уже имеют антитела.