45-летний мужчина умер от коронавируса в Новосибирске

Еще 85 человек заболели COVID-19 в Новосибирской области
За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерло 5 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.
— Мужчины в возрасте 45, 66 лет, 71 года и женщины в возрасте 66 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1608 человек, — говорится в сообщении.
За сутки зарегистрировано 85 новых случаев, 53 человека выздоровели.
— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1553 пациента, в том числе 15 детей. В отделениях реанимации находятся 74 человека. На ИВЛ — 14 пациентов, — рассказали в оперштабе.
За сутки 2410 новосибирцев обратились в больницы с признаками ОРВИ.