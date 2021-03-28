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45-летний мужчина умер от коронавируса в Новосибирске

Всего за сутки скончались 5 пациентов

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В отделениях реанимации находятся 74 человека. На ИВЛ — 14 пациентов

В отделениях реанимации находятся 74 человека. На ИВЛ — 14 пациентов

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Еще 85 человек заболели COVID-19 в Новосибирской области

За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерло 5 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

— Мужчины в возрасте 45, 66 лет, 71 года и женщины в возрасте 66 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1608 человек, — говорится в сообщении.

За сутки зарегистрировано 85 новых случаев, 53 человека выздоровели.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1553 пациента, в том числе 15 детей. В отделениях реанимации находятся 74 человека. На ИВЛ — 14 пациентов, — рассказали в оперштабе.

За сутки 2410 новосибирцев обратились в больницы с признаками ОРВИ.

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медицинакоронавирус в Новосибирске
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