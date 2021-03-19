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Если горит — пить можно? 7 трезвых вопросов к самогону

Отмечаем День самогонщика в компании ученого, токсиколога и муншайнера

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Заодно научимся определять качество самогона на глаз

Заодно научимся определять качество самогона на глаз

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С самогоноварением в России борются давно и с разным успехом, а пока сахар стоит дешевле водки, вряд ли получится избавиться от домашнего самогоноварения. Но зачем вдаваться в эти подробности в День самогонщика? Лучше разберемся, что мы пьем, что в этот момент происходит с организмом и как на глаз определить качество самогона, если вы еще от него не ослепли.

Самогон лучше водки?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. С одной стороны, хороший самогон лучше паленой водки, с другой, качественная водка — лучше самогона. Здесь, что называется, как повезет.

— Вся разница в наличии и отсутствии сивухи, — говорит муншайнер Тимофей Порозов. — Паленую водку пить крайне вредно, потому что при производстве ради удешевления и сохранения 40-градусности хитрые водкоделы могут добавлять технический спирт. Или «головы» (головная фракция — легкокипящие компоненты браги: метиловый спирт, простые эфиры, альдегиды и другие составляющие, львиная доля которых представляет собой токсичные для организма человека вещества. — Прим. ред.) от перегонов, а это, собственно, ацетон.

Муншайн — аутентичный американский самогон, красивое название которого появилось оттого, что напиток гнали под покровом ночи при свете луны. Муншайнер — примерно то же самое, что и самогонщик в русском варианте, зато как звучит!

Само собой, пить «головы» крайне не рекомендуют. В лучшем случае их можно использовать в качестве средства для розжига или в технических целях, например, для обезжиривания поверхностей. Раньше первак ценился за то, что буквально валил с ног, но потом человечество догадалось, что это слишком большие риски для здоровья.

После самогона голова болит меньше, чем от других крепких напитков?

Если уж вы ввязались в неравную битву с алкоголем, приготовьтесь к тому, что головная боль будет вашим верным спутником. Неважно, какие напитки вы предпочитаете: скотч, бурбон, виски, водку или кальвадос. Алкоголя, от которого нет похмелья, не существует.

— Ядовит любой алкоголь, независимо от того, в каком именно напитке содержится этанол, вопрос лишь в дозе, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Этанол — нейротоксический яд, депрессант, поражающий в первую очередь нервную систему, так что никаких «почти», без вариантов. Другое дело, что вокруг нас предостаточно самых различных ядов и токсикантов, наша задача — мирно с ними сосуществовать. Существует, например, концепция ответственного питья: человек в курсе, что этанол — нейротоксин и наркотик с вполне достижимой зависимостью, но контролирует свои взаимоотношения с этим веществом так, чтобы они не наносили ущерб ни ему, ни окружающим.

Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.

— Алкогольные напитки вызывают синдром похмелья — головную боль, сухость во рту, похмельную жажду, слабость, озноб, — говорит доктор биологических наук Анатолий Садчиков. — Это связано с тем, что спирт и токсичные сивушные масла повреждают нервную систему. «Отравленные» клетки головного мозга отекают, в результате возрастает внутричерепное давление. Отсюда головная боль.

Анатолий Садчиков — доктор биологических наук, профессор Международного биотехнологического центра МГУ на кафедре гидробиологии, вице-президент Московского общества испытателей природы.

Почему нельзя убрать сивушные масла из самогона?

Во-первых, у вас не получится. Во-вторых, незачем. Именно сивушные масла дают спиртным напиткам характерные органолептические свойства. Без них самогон, коньяк, виски и всё остальное превратится просто в спирт, разбавленный водой. Сивушные масла есть в любом алкоголе, только в разном количестве.

Сколько сивушных масел содержится в разных алкогольных напитках

Сколько сивушных масел содержится в разных алкогольных напитках

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Все алкогольные напитки — это результат сбраживания сахаров и крахмалосодержащих продуктов (сока винограда и плодов, картофеля, зерна и других) под действием ферментов дрожжей и бактерий. В результате образуется напиток, содержащий этанол и разнообразные примеси, которые являются побочным продуктом спиртового брожения. Их-то и называют собирательно сивушными маслами.

— Кроме того, в состав примесей входят так называемые легкие фракции (метанол, альдегиды, эфиры и др.), — говорит Анатолий Садчиков. — Именно сочетание этих примесей придает тому или иному напитку неповторимый и характерный вкус. К примеру, в состав самогона в зависимости от сырья входит до 70 компонентов. Даже метиловый спирт (сильнейший яд) входит в их состав. Сивушные масла пытаются удалить с помощью повторной перегонки, очистки активированным углем, окислением (например, перманганатом калия, по-простому — марганцовкой). Однако большинство из них так и остается в самогоне.

— Чистить самогон нужно для того, чтобы потом не было проблем с кишками, — говорит Тимофей Порозов. — Лучше всего показал себя активированный уголь. Как самый простой и безопасный способ. Но чистого самогона в природе не существует. По крайней мере, на дистилляционных аппаратах невозможно выгнать спирт 96%. На ректификационных колоннах можно, но там есть масса нюансов. Например, взорвется. Каждый перегон — это отделение вредных веществ: ацетона и сивушных масел. То есть первый перегон вообще можно не делить на фракции («хвосты», «тело», «голова»). Это не значит, что десять перегонов помогут получить самый лучший самогон. Обычно двух хватает.

Мутный самогон — это карикатура. Качественный напиток должен быть прозрачным

Мутный самогон — это карикатура. Качественный напиток должен быть прозрачным

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К слову, смертельная доза сивушных примесей для человека со средней массой 70 кг составляет около 14 мл. В полулитровой бутылке водки низкого качества находится около 30% смертельной дозы. В некачественном самогоне и того больше.

От самогона можно умереть?

— Сильно зависит от конкретного человека. Для ни разу не пившего спиртное молодого человека массой килограммов 50 выпитая залпом бутылка водки может стать первой и последней в жизни, — говорит Алексей Водовозов. — Основная масса летальных исходов приходится на 4–5 промилле (очень приблизительно — 2–2,5 литра водки), однако зафиксированы случаи, когда человек с 14,1 промилле в ЮАР управлял минивэном, а женщина с 13,3 промилле в Лос-Анджелесе стала известной только потому, что ее сбила машина и ее доставили в госпиталь, где и обнаружили рекордную степень опьянения.

Многое зависит и от того, из какого сырья сделан самогон. Например, яблоки, груши и вишня повышают вероятность того, что в итоговом продукте будет достаточно большое количество метанола.

— Необязательно, что человек от этого ослепнет или умрет, но то, что последствия будут выраженными, — это точно, — говорит Алексей Водовозов. — При промышленном производстве добавляют стадию ферментации, чтобы избавиться от метанола в напитке. А в случае с домашним производством тот же самогон, сделанный на яблоках или грушах, однозначно обеспечит последствия.

Можно на глаз определить качество самогона?

Определить качество самогона можно по горению, вкусу, запаху и внешним признакам. В идеале он должен быть прозрачным и бесцветным, не источать посторонних запахов и гореть ровно и спокойно.

— Можно его поджечь в ложке. Если горит, значит, пить можно. Опять же, если ты сам его гнал, — говорит Тимофей Порозов. — Если мутный — не пей, козленочком станешь. Либо он был неверно разбавлен и случилась опалесценция (явление рассеивания света мутной средой, обусловленное ее оптической неоднородностью. — Прим. ред.), либо это один перегон и из кубика в емкость с продуктом попала кипящая брага. Если ты купил мутный самогон в магазине, то просто вылей его и больше туда не ходи. Если сам так нагнал, значит, надо перегонять и внимательнее относиться к пропорциям. Кроме того, в самогоне может присутствовать белый осадок — такое бывает при очистке молоком.

Как правильно хранить самогон?

Домашний самогон лучше хранить в герметичной таре, желательно стеклянной. Если она будет негерметичной, спирт будет испаряться. В случае с ПЭТ-упаковкой (пластиковые бутылки) не исключена химическая реакция, после которой пить такой напиток нельзя. С другой стороны, научно доказанных подтверждений вреда пластиковой тары нет — самогон заканчивался раньше, чем успевал «испортиться».

Идеальная тара для хранения самогона — стеклянные бутылки

Идеальная тара для хранения самогона — стеклянные бутылки

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Почему взрываются самогонные аппараты?

Взрывы самогонных аппаратов появляются на повестке в среднем дважды в месяц. В масштабах страны и по сравнению с другими ЧП, возможно, не такая уж и большая цифра, но лишние жертвы не нужны никому.

Например, 2 марта прогремел взрыв в одной из квартир Екатеринбурга. Причина ЧП — скопившиеся спиртовые пары. Жильца увезли в больницу с ожогами 20% тела. 23 февраля от взрыва самогонного аппарата выбило стекла в одной из квартир Орска. Пострадали три человека. 28 января из-за разгерметизации самогонного аппарата произошел пожар в центре Калининграда. Огонь охватил кухню в трехкомнатной квартире. Несколько человек, находившихся в ней, получили ожоги. И это только начало года.

Самогонные аппараты взрываются из-за несоблюдения техники безопасности и заводского брака. Самогонный аппарат — та же скороварка, и если закрыть все отверстия, откуда может стравливаться давление, то его просто разорвет. Другая возможная причина таких взрывов — открытый огонь и испарения спирта. Это совсем опасно. Так что, если вам вдруг придет в голову заняться домашним самогоноварением, помните, что дело это крайне опасное.

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