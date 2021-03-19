Если горит — пить можно? 7 трезвых вопросов к самогону

— Необязательно, что человек от этого ослепнет или умрет, но то, что последствия будут выраженными, — это точно, — говорит Алексей Водовозов. — При промышленном производстве добавляют стадию ферментации, чтобы избавиться от метанола в напитке. А в случае с домашним производством тот же самогон, сделанный на яблоках или грушах, однозначно обеспечит последствия.



Можно на глаз определить качество самогона?



Определить качество самогона можно по горению, вкусу, запаху и внешним признакам. В идеале он должен быть прозрачным и бесцветным, не источать посторонних запахов и гореть ровно и спокойно.



— Можно его поджечь в ложке. Если горит, значит, пить можно. Опять же, если ты сам его гнал, — говорит Тимофей Порозов. — Если мутный — не пей, козленочком станешь. Либо он был неверно разбавлен и случилась опалесценция (явление рассеивания света мутной средой, обусловленное ее оптической неоднородностью. — Прим. ред. ), либо это один перегон и из кубика в емкость с продуктом попала кипящая брага. Если ты купил мутный самогон в магазине, то просто вылей его и больше туда не ходи. Если сам так нагнал, значит, надо перегонять и внимательнее относиться к пропорциям. Кроме того, в самогоне может присутствовать белый осадок — такое бывает при очистке молоком.



Как правильно хранить самогон?



Домашний самогон лучше хранить в герметичной таре, желательно стеклянной. Если она будет негерметичной, спирт будет испаряться. В случае с ПЭТ-упаковкой (пластиковые бутылки) не исключена химическая реакция, после которой пить такой напиток нельзя. С другой стороны, научно доказанных подтверждений вреда пластиковой тары нет — самогон заканчивался раньше, чем успевал «испортиться».