Если горит — пить можно? 7 трезвых вопросов к самогону

С самогоноварением в России борются давно и с разным успехом, а пока сахар стоит дешевле водки, вряд ли получится избавиться от домашнего самогоноварения. Но зачем вдаваться в эти подробности в День самогонщика? Лучше разберемся, что мы пьем, что в этот момент происходит с организмом и как на глаз определить качество самогона, если вы еще от него не ослепли.
Самогон лучше водки?
Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. С одной стороны, хороший самогон лучше паленой водки, с другой, качественная водка — лучше самогона. Здесь, что называется, как повезет.
— Вся разница в наличии и отсутствии сивухи, — говорит муншайнер Тимофей Порозов. — Паленую водку пить крайне вредно, потому что при производстве ради удешевления и сохранения
Муншайн — аутентичный американский самогон, красивое название которого появилось оттого, что напиток гнали под покровом ночи при свете луны. Муншайнер — примерно то же самое, что и самогонщик в русском варианте, зато как звучит!
Само собой, пить «головы» крайне не рекомендуют. В лучшем случае их можно использовать в качестве средства для розжига или в технических целях, например, для обезжиривания поверхностей. Раньше первак ценился за то, что буквально валил с ног, но потом человечество догадалось, что это слишком большие риски для здоровья.
После самогона голова болит меньше, чем от других крепких напитков?
Если уж вы ввязались в неравную битву с алкоголем, приготовьтесь к тому, что головная боль будет вашим верным спутником. Неважно, какие напитки вы предпочитаете: скотч, бурбон, виски, водку или кальвадос. Алкоголя, от которого нет похмелья, не существует.
— Ядовит любой алкоголь, независимо от того, в каком именно напитке содержится этанол, вопрос лишь в дозе, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Этанол — нейротоксический яд, депрессант, поражающий в первую очередь нервную систему, так что никаких «почти», без вариантов. Другое дело, что вокруг нас предостаточно самых различных ядов и токсикантов, наша задача — мирно с ними сосуществовать. Существует, например, концепция ответственного питья: человек в курсе, что этанол — нейротоксин и наркотик с вполне достижимой зависимостью, но контролирует свои взаимоотношения с этим веществом так, чтобы они не наносили ущерб ни ему, ни окружающим.
Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В
— Алкогольные напитки вызывают синдром похмелья — головную боль, сухость во рту, похмельную жажду, слабость, озноб, — говорит доктор биологических наук Анатолий Садчиков. — Это связано с тем, что спирт и токсичные сивушные масла повреждают нервную систему. «Отравленные» клетки головного мозга отекают, в результате возрастает внутричерепное давление. Отсюда головная боль.
Анатолий Садчиков — доктор биологических наук, профессор Международного биотехнологического центра МГУ на кафедре гидробиологии, вице-президент Московского общества испытателей природы.
Почему нельзя убрать сивушные масла из самогона?
Во-первых, у вас не получится. Во-вторых, незачем. Именно сивушные масла дают спиртным напиткам характерные органолептические свойства. Без них самогон, коньяк, виски и всё остальное превратится просто в спирт, разбавленный водой. Сивушные масла есть в любом алкоголе, только в разном количестве.
Все алкогольные напитки — это результат сбраживания сахаров и крахмалосодержащих продуктов (сока винограда и плодов, картофеля, зерна и других) под действием ферментов дрожжей и бактерий. В результате образуется напиток, содержащий этанол и разнообразные примеси, которые являются побочным продуктом спиртового брожения. Их-то и называют собирательно сивушными маслами.
— Кроме того, в состав примесей входят так называемые легкие фракции (метанол, альдегиды, эфиры и др.), — говорит Анатолий Садчиков. — Именно сочетание этих примесей придает тому или иному напитку неповторимый и характерный вкус. К примеру, в состав самогона в зависимости от сырья входит до
— Чистить самогон нужно для того, чтобы потом не было проблем с кишками, — говорит Тимофей Порозов. — Лучше всего показал себя активированный уголь. Как самый простой и безопасный способ. Но чистого самогона в природе не существует. По крайней мере, на дистилляционных аппаратах невозможно выгнать спирт 96%. На ректификационных колоннах можно, но там есть масса нюансов. Например, взорвется. Каждый перегон — это отделение вредных веществ: ацетона и сивушных масел. То есть первый перегон вообще можно не делить на фракции («хвосты», «тело», «голова»). Это не значит, что десять перегонов помогут получить самый лучший самогон. Обычно двух хватает.
К слову, смертельная доза сивушных примесей для человека со средней массой
От самогона можно умереть?
— Сильно зависит от конкретного человека. Для ни разу не пившего спиртное молодого человека массой килограммов 50 выпитая залпом бутылка водки может стать первой и последней в жизни, — говорит Алексей Водовозов. — Основная масса летальных исходов приходится на
Многое зависит и от того, из какого сырья сделан самогон. Например, яблоки, груши и вишня повышают вероятность того, что в итоговом продукте будет достаточно большое количество метанола.
— Необязательно, что человек от этого ослепнет или умрет, но то, что последствия будут выраженными, — это точно, — говорит Алексей Водовозов. — При промышленном производстве добавляют стадию ферментации, чтобы избавиться от метанола в напитке. А в случае с домашним производством тот же самогон, сделанный на яблоках или грушах, однозначно обеспечит последствия.
Можно на глаз определить качество самогона?
Определить качество самогона можно по горению, вкусу, запаху и внешним признакам. В идеале он должен быть прозрачным и бесцветным, не источать посторонних запахов и гореть ровно и спокойно.
— Можно его поджечь в ложке. Если горит, значит, пить можно. Опять же, если ты сам его гнал, — говорит Тимофей Порозов. — Если мутный — не пей, козленочком станешь. Либо он был неверно разбавлен и случилась опалесценция (явление рассеивания света мутной средой, обусловленное ее оптической неоднородностью. —
Как правильно хранить самогон?
Домашний самогон лучше хранить в герметичной таре, желательно стеклянной. Если она будет негерметичной, спирт будет испаряться. В случае с ПЭТ-упаковкой (пластиковые бутылки) не исключена химическая реакция, после которой пить такой напиток нельзя. С другой стороны, научно доказанных подтверждений вреда пластиковой тары нет — самогон заканчивался раньше, чем успевал «испортиться».
Почему взрываются самогонные аппараты?
Взрывы самогонных аппаратов появляются на повестке в среднем дважды в месяц. В масштабах страны и по сравнению с другими ЧП, возможно, не такая уж и большая цифра, но лишние жертвы не нужны никому.
Например, 2 марта прогремел взрыв в одной из квартир Екатеринбурга. Причина ЧП — скопившиеся спиртовые пары. Жильца увезли в больницу с ожогами 20% тела.
Самогонные аппараты взрываются из-за несоблюдения техники безопасности и заводского брака. Самогонный аппарат — та же скороварка, и если закрыть все отверстия, откуда может стравливаться давление, то его просто разорвет. Другая возможная причина таких взрывов — открытый огонь и испарения спирта. Это совсем опасно. Так что, если вам вдруг придет в голову заняться домашним самогоноварением, помните, что дело это крайне опасное.