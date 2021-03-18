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«Человек снимает шапку, а перед ним — вторая голова»: в Новосибирске спасли пациента с опухолью на лбу

В другом городе врач отказался продолжать операцию Николаю Берестову после того как сделал разрез

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Николай Берестов впервые заметил небольшую шишку на лбу в августе 2020 года — она быстро выросла

Николай Берестов впервые заметил небольшую шишку на лбу в августе 2020 года — она быстро выросла

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Новосибирские врачи спасли пациента с опухолью на лбу размером с кулак

В Новосибирске специалисты Федерального центра нейрохирургии спасли пациента из Новокузнецка с быстрорастущей опухолью на лбу. Когда мужчина приехал в клинику, его шишка была размером с кулак.

«Люди шарахались — я не мог снять шапку нигде»

Прежде Николай Берестов работал водителем скорой помощи, сейчас мужчина на пенсии. В августе 2020 года у него появилась небольшая шишка на лбу, хотя никаких ударов и ушибов у Николая не было. Она не исчезала, врач в поликлинике сказал, что у Николая липома — жировик. Его пытался сначала прооперировать местный хирург в Новокузнецке. Специалист предположил, что это несложная процедура, но, сделав разрез, понял, что случай непростой.

— Он сказал, что первый раз сталкивается с таким случаем и как минимум нужен специалист по сосудам. Я ходил по нейрохирургам, но мне отказывали: где-то не хватало качественных специалистов, где-то — техники. Сосудистый хирург не смог помочь, потому что в больнице был ковидарий. Он попросил прийти через два месяца. Я был сильно обнадежен, пришел, но когда он посмотрел результаты КТ, то развел руками и сказал, что не возьмется: оборудования необходимого нет, поэтому будет большая кровопотеря. Опухоль была уже большая — с кулак. Именно он порекомендовал обратиться в Новосибирск, что я и сделал, — вспоминает Николай Берестов.

Так выглядела шишка до операции — она росла не только снаружи, но и внутри

Так выглядела шишка до операции — она росла не только снаружи, но и внутри

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Он говорит, что боли из-за опухоли не было, но она всё равно мешала ему жить.

— Крайне это было неудобно: представляете, человек снимает шапку, а перед ним — вторая голова. Конечно, неприятно со стороны: люди шарахались. Я не мог снять шапку нигде, даже в больнице. А в этом центре врачи просто творят чудеса. Здесь мне сказали, что нужно оперировать очень срочно, потому что образование быстро растет. Мне сказали: «За 10 дней успеете сдать анализы?» Я ответил, что успею, — радуется результату Николай.

Что говорят врачи

Нейрохирург Агададаш Касымов объяснил, что у пациента было объемное образование в левой лобной области. Он отметил, что такие случаи встречаются редко. В будущем из-за опухоли у пациента могли бы случиться речевые расстройства и измениться поведение.

Так выглядело образование на снимках, его диаметр — около <nobr class="_">10 сантиметров</nobr>&nbsp;

Так выглядело образование на снимках, его диаметр — около 10 сантиметров 

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Агададаш Касымов объясняет, что это образование росло не только снаружи, но и внутри, разрушало кость:

— За один наркоз мы провели многоэтапную операцию: сначала была эмболизация (искусственная закупорка. — Прим. ред.) сосудов, чтобы обойтись минимальной кровопотерей, потом удалили образование и сделали пластику мозговой оболочки и дефекта черепа. Вместо кости теперь у пациента на месте, где была опухоль, стоит титановая пластина.

Агададаш Касымов говорит, что такие случаи, как у Николая, бывают раз в год или два

Агададаш Касымов говорит, что такие случаи, как у Николая, бывают раз в год или два

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Операцию Николаю Берестову делали сосудистые нейрохирурги, нейроонкологи. Сейчас пациент чувствует себя нормально, качество его жизни не пострадало.


Ранее мы писали о том, как новосибирские врачи спасли пациента с опухолью мозга и редкой болезнью, — с таким случаем раньше не сталкивались.

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Федеральный центр нейрохирургиинейрохирургиопухоль
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