«Человек снимает шапку, а перед ним — вторая голова»: в Новосибирске спасли пациента с опухолью на лбу

В Новосибирске специалисты Федерального центра нейрохирургии спасли пациента из Новокузнецка с быстрорастущей опухолью на лбу. Когда мужчина приехал в клинику, его шишка была размером с кулак.



«Люди шарахались — я не мог снять шапку нигде»

Прежде Николай Берестов работал водителем скорой помощи, сейчас мужчина на пенсии. В августе 2020 года у него появилась небольшая шишка на лбу, хотя никаких ударов и ушибов у Николая не было. Она не исчезала, врач в поликлинике сказал, что у Николая липома — жировик. Его пытался сначала прооперировать местный хирург в Новокузнецке. Специалист предположил, что это несложная процедура, но, сделав разрез, понял, что случай непростой.