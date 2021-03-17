«Молодая? С собакой гуляешь — дойдешь сама». Слепая с донорской почкой — о постоянной борьбе за лекарства

Слепая с донорской почкой борется за право сдавать анализы и получать лекарства дома
Светлане Мурейко — 43 года, у неё сахарный диабет, и она потеряла зрение. Ко всему прочему, летом 2020 года женщина перенесла операцию по пересадке почки. Теперь Светлана дважды в месяц должна проходить контроль у врача и регулярно пить специальные лекарства, которые выдают ей в конце каждого месяца. Точнее, должны выдавать. Но всегда что-то ломается в наших поликлиниках. Или в наших врачах. Далее — авторский рассказ Светланы от первого лица.
— У меня сахарный диабет, я инсулинозависимый человек. И из-за этого я потеряла зрение. У меня первая группа инвалидности. А в июне 2020 года я ещё перенесла операцию: мне пересадили почку. Когда меня выписали из больницы, дали справку, что мне в связи с пандемией запрещено посещать скопления народа. И всё должно происходить у меня на дому: врач приходить, анализы брать, осмотр делать. Но ничего этого мне не делали. Ко мне не приходил ни один доктор, я сама ездила в облбольницу к нефрологу. Хотя в справке у меня написано, что я должна находиться у терапевта под наблюдением, но ни одного терапевта у меня не было. Я даже успела летом переболеть коронавирусной инфекцией, а мне только звонили: как вы себя чувствуете?
Я сдаю анализы сама в местной поликлинике № 24 и отвожу к нефрологу. Конечно, я пытаюсь договориться, чтобы у меня взяли анализ в домашних условиях, но мне приходится договариваться дней по пять. Звоню в единую регистратуру, потом мне перезванивают и спрашивают: «А почему вы так решили, а кто вам так сказал?» В общем, более полугода после трансплантации почки я доказываю, что мне необходимо на дому наблюдение, плюс два раза в месяц на дому брать анализы.
У меня собака-поводырь. И вот врач мне как-то звонит и говорит: «Вас видят на улице, что вы гуляете с собачкой… А какой у вас возраст? С 1978 года? Так вы молодая, вот и дойдете до поликлиники, возьмете направление и сдадите. У нас не хватает медсестер, чтобы прийти и кровь у вас взять».
Ну, я прихожу и иду к главврачу. Говорю: «Боже, это сколько же может продолжаться? Почему я должна доказывать, что у меня серьезная операция была? Что у меня серьезное заболевание, и я не могу ходить в связи с этой пандемией, потому что в группе риска». И у них сразу находится медсестра. И это целая проблема: постоянно через скандалы, через ругань. Чтобы я позвонила, и ко мне пришел доктор, и осмотр сделал, и выписал лекарства, и взял анализы — такого нет. Только пару раз у меня брали анализы на дому. А так и платно даже приходится сдавать. Потому что в больницах всегда очереди, а мне опасно находиться в таких местах. Потому что, если я дозвонюсь и вызову врача на дом, чтобы он взял анализы, они потом дня три названивают и выясняют: с чего я решила, что ко мне должны приходить? И вот пока они так названивают и расспрашивают, у меня уже подходит время ехать на прием к нефрологу с анализами на руках, а их еще не взяли. Тогда приходится ехать и сдавать анализы платно, чтобы успеть получить результат и попасть к нефрологу.
И вот так я с собакой, дочерью, так как слепая, вынуждена ходить. И это постоянно. Никакой помощи от наших врачей. Сидят и просто внаглую: «Молодая? С собакой гуляешь — дойдешь сама. Возьмешь и сдашь».
Комментарий Минздрава Новосибирской области
В Минздраве НСО сообщили, что для снижения рисков распространения коронавируса в числе приоритетов оказания первичной медико-санитарной помощи — обслуживание на дому пациентов с симптомами ОРВИ, выписка рецептов льготным категориям граждан на максимально длительный срок и доставка лекарственных препаратов льготным категориям граждан на дом.
— Однако, если пациент, страдающий хроническим заболеванием, либо находящийся на диспансерном учете по поводу трансплантации внутренних органов, или его законный представитель считает необходимым, чтобы медицинское наблюдение осуществлялось на дому, ему следует уведомить об этом медицинскую организацию, вызвав врача на дом: через регистратуру, call-центр или обратившись напрямую в приемную руководителя медицинской организации, — прокомментировали в Минздраве.
По информации руководства ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24», обращений от пациентов, перенесших трансплантацию внутренних органов, по вопросу оказания медицинской помощи в период пандемии на дому в данную медицинскую организацию не поступало.
В марте, перед публикацией колонки, Светлана рассказала, что лекарства, которые она должна была получить в конце февраля, ей выдали лишь через две недели. Незрячей женщине пришлось трижды ходить в поликлинику, хотя ей обещали позвонить и сообщить о поступлении медикаментов. Когда она пришла в поликлинику в третий раз, выяснилось, что лекарства пришли давно, просто Светлане забыли сообщить.
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