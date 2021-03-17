«Молодая? С собакой гуляешь — дойдешь сама». Слепая с донорской почкой — о постоянной борьбе за лекарства

У меня собака-поводырь. И вот врач мне как-то звонит и говорит: «Вас видят на улице, что вы гуляете с собачкой… А какой у вас возраст? С 1978 года? Так вы молодая, вот и дойдете до поликлиники, возьмете направление и сдадите. У нас не хватает медсестер, чтобы прийти и кровь у вас взять».



Ну, я прихожу и иду к главврачу. Говорю: «Боже, это сколько же может продолжаться? Почему я должна доказывать, что у меня серьезная операция была? Что у меня серьезное заболевание, и я не могу ходить в связи с этой пандемией, потому что в группе риска». И у них сразу находится медсестра. И это целая проблема: постоянно через скандалы, через ругань. Чтобы я позвонила, и ко мне пришел доктор, и осмотр сделал, и выписал лекарства, и взял анализы — такого нет. Только пару раз у меня брали анализы на дому. А так и платно даже приходится сдавать. Потому что в больницах всегда очереди, а мне опасно находиться в таких местах. Потому что, если я дозвонюсь и вызову врача на дом, чтобы он взял анализы, они потом дня три названивают и выясняют: с чего я решила, что ко мне должны приходить? И вот пока они так названивают и расспрашивают, у меня уже подходит время ехать на прием к нефрологу с анализами на руках, а их еще не взяли. Тогда приходится ехать и сдавать анализы платно, чтобы успеть получить результат и попасть к нефрологу.

