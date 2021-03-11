Впервые с октября за сутки ковидом заразились меньше ста новосибирцев — вирусолог объяснил, что это значит

В НСО впервые с октября за сутки заразилось меньше сотни человек
Оперштаб Новосибирской области отчитался о 97 заболевших коронавирусом за прошедшие сутки — впервые с октября было зафиксировано число новых зараженных, которое меньше сотни.
— По данным оперативного штаба, на утро 11 марта в регионе выявлено 36 902 случаев COVID-19 (+97 за сутки), в том числе у 2104 детей. 33 790 пациентов выписаны с выздоровлением (+104 за сутки), — говорится в сообщении. Также за сутки скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 49 лет, 57 лет, 64 года, женщины в возрасте 53 года, 66 лет, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 516 человек.
Новосибирский учёный Сергей Нетёсов объяснил, как можно оценить такое низкое количество зараженных за сутки.
Сергей Викторович Нетёсов — новосибирский вирусолог, молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.
— Значительное снижение — это снижение раз в пять. А отмеченное падение по отношению к максимальному значению всего лишь в два раза. Так что такое снижение за сутки до 97 заболевших, на самом деле, я бы не назвал значительным. Такое снижение было и в прошлом году, даже до 50 случаев день. А потом снова пошло увеличение. И сейчас может начаться новый подъем, потому что народ расслабился. Недавно я вернулся из отпуска — процент людей в европейской части России в маске, мягко говоря, очень небольшой. Я бы не расслаблялся. Очень хорошо, что снижение идет, но до нуля нам очень и очень далеко. И победа над инфекцией может быть обеспечена только двумя мерами: ношением масок и массовой вакцинацией. Другого пути нет, — пояснил вирусолог.
В пятницу, 5 марта, от коронавируса в Новосибирской области скончались восемь человек. Среди них оказался 23-летний молодой человек.