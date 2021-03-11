Впервые с октября за сутки ковидом заразились меньше ста новосибирцев — вирусолог объяснил, что это значит

Новосибирский учёный Сергей Нетёсов объяснил, как можно оценить такое низкое количество зараженных за сутки.



Сергей Викторович Нетёсов — новосибирский вирусолог, молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.



— Значительное снижение — это снижение раз в пять. А отмеченное падение по отношению к максимальному значению всего лишь в два раза. Так что такое снижение за сутки до 97 заболевших, на самом деле, я бы не назвал значительным. Такое снижение было и в прошлом году, даже до 50 случаев день. А потом снова пошло увеличение. И сейчас может начаться новый подъем, потому что народ расслабился. Недавно я вернулся из отпуска — процент людей в европейской части России в маске, мягко говоря, очень небольшой. Я бы не расслаблялся. Очень хорошо, что снижение идет, но до нуля нам очень и очень далеко. И победа над инфекцией может быть обеспечена только двумя мерами: ношением масок и массовой вакцинацией. Другого пути нет, — пояснил вирусолог.