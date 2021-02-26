Что вы в нос суете: разбираем с врачами народные способы вернуть обоняние после COVID-19

1
«Пробить нос» ярким запахом
Это один из самых распространенных способов — даже в соцсетях многие пишут о том, как обоняние вернулось сначала на какой-то резкий запах. Но если для кого-то резким стал безобидный аромат кофе, то другие начинают нюхать нашатырь, уксус и даже ацетон или бытовую химию. И это — большая ошибка.
— Так делать ни в коем случае нельзя! Это может привести к необратимым изменениям, таким как повреждение слизистой! — говорит пульмонолог Наталья Эсаулова. — Но ускорить процесс восстановления обоняния возможно. Есть такая методика, как «тренировка обоняния». Можно действовать в двух основных направлениях: тренироваться в повседневных ситуациях, нюхая конфеты, ваниль, чай, цветы, или выбрать три разных категории запахов (например, аромамасел) для воздействия на разные рецепторы и регулярно их вдыхать. Делать это нужно ежедневно и последовательно.
Наталья Эсаулова — заведующая пульмонологическим отделением «Новой больницы», руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов, перенесших
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2
Промывать нос
Тут нужно оговориться — смотря чем вы собираетесь это делать. Использовать элиминационную терапию — промывание носа изотоническим раствором морской воды — даже полезно. Но пациенты, по словам врачей, легких путей не ищут и промывают самостоятельно приготовленными по особому рецепту растворами, отварами и антисептиками.
— Очень много пациентов, перенесших
Ксения Карташова — оториноларинголог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургической стоматологии, отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии Уральского государственного медицинского университета.
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3
Использовать капли от насморка
Речь идет о сосудосуживающих каплях и спреях, которые обычно назначают при заложенности носа. Длительное и бесконтрольное применение этих препаратов может привести к развитию рикошетного ринита, привыкание слизистой носа к сосудосуживающим также может вызвать необратимые изменения, которые очень трудно поддаются коррекции.
— У меня в практике был пример, когда постковидный длительный прием сосудосуживающих препаратов привел к постоянной заложенности носа, которая длится уже более 7 месяцев. В результате пациентке потребовалась системная гормональная терапия, — рассказывает Эсаулова.
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4
Делать ингаляции
Тут масса вариантов — кто-то предлагает использовать специальные приборы, а кто-то — просто подышать над кастрюлей с отваром трав или нагретыми аромамаслами. Вот уж, казалось бы, безобидная затея. Но нет, тут тоже не всё так просто.
— Паровые ингаляции не показаны, как и травяные — в результате могут развиться бронхоспазм, затруднение дыхания. Эфирные масла через некоторые ингаляторы делать нельзя, и они также приводят к бронхоспазму, — предупреждает Наталья Эсаулова. — Доказательной базы, эффективности и пользы у этого всего нет, а вот негативные последствия могут быть.
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5
Делать домашние капли
Из чего их только не делают — от алоэ и свеклы до лука и чеснока. Опционально в рецептах могут появляться косметические и даже эфирные масла. В отдельных случаях эфирное масло могут закапать и чистым.
— Слизистая полости носа — это респираторный эпителий, покрытый маленькими «ресничками». Нестандартизированные капли имеют так называемый цилиотоксический эффект: грубо говоря, эти «реснички» умирают, эпителий лысеет, — объясняет Ксения Карташова. — В таком случае человек лишается естественной защиты и с большей долей вероятности может заболеть. Стандартизированные капли проверяют, чтобы такого эффекта не было. Кроме того, такие самодельные капли могут привести к ожогам слизистой, образованию корок, потом придется долго лечиться у оториноларинголога. А обоняние они не возвращают.
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6
Жевать имбирь и сосать чеснок
Съесть, пожевать или хотя бы рассосать что-нибудь поострее, с ярким вкусом и запахом — еще одна распространенная народная методика. И еще одна плохая идея: не только перец и острые соусы могут привести к ожогам слизистой, но и такие безобидные продукты, как имбирь или чеснок. Последний как раз и предлагают рассасывать.
— Рассасывание чеснока стимулирует вкусовые рецепторы, но рекомендовать его я бы не стала, — говорит Карташова. — Если человек обычно не употребляет в пищу свежий чеснок или ест его в небольших количествах, то это может вызвать аллергическую реакцию. Что касается имбиря, то у меня были пациенты, у которых даже обычный маринованный имбирь вызывал ожог слизистой. Я не говорю, что его нельзя есть никому и ни в коем случае, но долго жевать его все-таки не стоит.
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7
А что тогда делать?
Рецепт пока один: промывание носа специальным изотоническим раствором и обонятельные тренировки, о которых уже говорилось выше. Делать их достаточно просто: возьмите
То есть запах должен быть уже знакомым, но еще не заученным, так что любимые духи не подойдут. К тому же духи — это многокомпонентный аромат, это слишком сложно для обоняния, поэтому оториноларинголог рекомендует использовать именно эфирные масла. Продаются они в аптеках и некоторых магазинах косметики.
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