Что вы в нос суете: разбираем с врачами народные способы вернуть обоняние после COVID-19

Это один из самых распространенных способов — даже в соцсетях многие пишут о том, как обоняние вернулось сначала на какой-то резкий запах. Но если для кого-то резким стал безобидный аромат кофе, то другие начинают нюхать нашатырь, уксус и даже ацетон или бытовую химию. И это — большая ошибка.

— Так делать ни в коем случае нельзя! Это может привести к необратимым изменениям, таким как повреждение слизистой! — говорит пульмонолог Наталья Эсаулова. — Но ускорить процесс восстановления обоняния возможно. Есть такая методика, как «тренировка обоняния». Можно действовать в двух основных направлениях: тренироваться в повседневных ситуациях, нюхая конфеты, ваниль, чай, цветы, или выбрать три разных категории запахов (например, аромамасел) для воздействия на разные рецепторы и регулярно их вдыхать. Делать это нужно ежедневно и последовательно.

