Даже если ничего не болит: какие анализы надо сдавать всем каждый год

Большинство из нас по врачам ходить не любит: уходит много времени, да и зачем, если ничего не беспокоит. И в этом — основная ошибка, ведь заболевание предупредить легче, чем лечить, тратя кучу денег и нервов. Можно пройти бесплатную диспансеризацию в государственной поликлинике или пойти в частную — это уже на свой вкус и кошелек. Главное — знать, к какому врачу идти.
О том, каких специалистов нужно посещать постоянно и какие анализы сдать, рассказали терапевт Алена Смирнова и врач общей практики Елена Шиманьски.
Чекап для тех, кому от 18 до 40 лет
Календарная молодость, увы, не говорит об отсутствии болячек. Даже если нет никаких жалоб, простой медицинский чекап поможет избежать проблем в будущем.
— Болезнь можно выявить, когда симптомы еще отсутствуют и шансов на излечение будет больше, — объясняет терапевт Алена Смирнова. — Поэтому молодым людям нужно каждые два–три года проходить полное обследование. После 40 лет — ежегодно.
— В идеале — найти своего доверенного терапевта, который будет вас наблюдать из года в год, знать ваши индивидуальные особенности, особенности анамнеза, наследственности и
Если вы решили начать чекап не с терапевта, а сразу с анализов, ниже перечень наиболее актуальных исследований.
Клинический анализ крови (раз в 2–3 года)
Самый распространенный метод исследования, расскажет о воспалениях в организме и состоянии крови. По его показателям можно определить наличие инфекции, скрытых внутренних кровотечений, анемии, онкологии и других заболеваний.
— На сегодняшний день многие люди не употребляют достаточного количества железа с пищей, некоторые придерживаются вегетарианства. У определенного процента женщин обильная ежемесячная кровопотеря, которая может трактоваться за норму (хотя не всегда таковой является), — говорит Елена Шиманьски. — Если жалоб нет, рутинно клинический анализ крови сдавать не требуется, однако ежегодный скрининг на тот же самый показатель гемоглобина целесообразен, так как анемия значимо влияет на качество жизни и требует дополнительного дообследования.
Общий анализ мочи (раз в 2–3 года)
Помогает выявить нарушение работы почек или мочевого пузыря, а также некоторые системные заболевания — диабет, гепатит, интоксикацию после приема лекарств или ядовитых веществ, болезни обмена веществ.
Исследование уровня глюкозы и холестерина (раз в 3 года)
— Глюкоза — это простой углевод (моносахарид), который является основным источником энергии, — объясняет Алена Смирнова. — По уровню глюкозы специалист сможет диагностировать многое: заболевания поджелудочной железы, печени, почек и коры надпочечников, гипоталамуса, развитие сахарного диабета, эндокринные заболевания, дисфункцию печени, активные воспалительные процессы в организме.
По степени концентрации холестерина можно определить начало развития такой серьезной патологии, как атеросклероз сосудов, и оценить риски и прогноз заболеваний сердечно-сосудистой системы и прочих.
Флюорография (раз в 2 года)
Многие тяжелые, смертельно опасные болезни, в том числе рак легких и туберкулез, длительное время могут протекать скрытно. Поэтому нужно обязательно проходить флюорографическое обследование.
Осмотр терапевта (раз в 3 года)
Если у вас появились симптомы болезни, то тут всё ясно — записываемся на прием к специалисту. Но многие заболевания вовсю скрываются и проявляются уже с осложнениями. Плановый терапевтический осмотр позволит на ранних сроках выявить патологии и принять меры.
Осмотр стоматолога (ежегодно)
Если взять в привычку посещение стоматолога раз в год — будете выявлять проблемы с зубами на ранних стадиях и избавляться от них с минимальными временными и денежными затратами.
Женщинам: осмотр гинеколога с анализами (ежегодно) и контроль уровня ферритина (раз в 3–5 лет)
— Про гинеколога большинство женщин давно выучили простое правило: приходить на кресло раз в год. Даже если вам неловко. Многие инфекции протекают скрыто, что уж говорить об онкологии, — предупреждает терапевт.
Ферритин — белок, отвечающий за хранение и транспортировку железа в организме. На состоянии здоровья негативно сказывается как недостаток ферритина (слабость, усталость, головные боли и
ЭКГ (после 35 лет — ежегодно)
От работы сердца, конечно же, зависит состояние всего организма. Даже если вас ничего не беспокоит, ежегодно делайте электрокардиограмму. Исследование сердечного ритма позволяет выявить нарушение работы сердца, склонность к инфаркту миокарда и ишемической болезни сердца.
Исследование уровня витамина D
Витамин D образуется в коже под воздействием солнечных лучей, которых нам так часто не хватает. Недостаток витамина сопровождается снижением аппетита, раздражительностью и «плаксивым» состоянием. У вас может быть бессонница или прерывистый сон. Повышается утомляемость.
— Перед началом профилактического приема (до
Анализы на инфекции (ВИЧ, гепатит, сифилис)
Эти инфекции прежде всего опасны тем, что могут очень долго никак себя не проявлять. Врачи отмечают, что всё чаще гепатит и ВИЧ подхватывают обычные люди, а не маргиналы и наркоманы, как многие думают. Даже то, что вы состоите в браке или длительных отношениях, — не показатель, что вам это не нужно.
Дополнительно
Если на теле много родинок, впишите в чекап осмотр дерматолога. Не обязательный, но желательный анализ на хеликобактер (С13 дыхательный тест или анализ кала). Учеными давно доказана связь этой бактерии с язвенной болезнью пищеварительного тракта. Поэтому лечение язвы и других заболеваний органов пищеварительной системы может не быть эффективным без выявления хеликобактера.
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Чекап для тех, кому за 40
— Подверженность хроническим заболеваниям после 40 лет увеличивается, а менталитет остается прежним: пока нет острой боли — к врачу не пойду! — объясняет Алена Смирнова. — Тогда как многие серьезные болезни напоминают о себе острой болью слишком поздно. Среди них: онкологические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, хронические болезни легких и другие.
Поэтому, если вы достигли этого прекрасного возраста, вот небольшая подсказка, на что нужно обратить внимание и какие скрининговые обследования нужно пройти.
Скрининговое исследование — первичное обследование с целью выявления заболеваний.
После 40 лет нужно также контролировать кровь, мочу, делать флюорографию, посещать терапевта, дерматолога и зубного врача. Если есть родственники с хроническими заболеваниями — вовсе не значит, что вы обязательно тоже будете болеть этим. Но вам необходимо более внимательно относиться к своему здоровью и следовать заветам ЗОЖ.
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