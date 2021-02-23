Даже если ничего не болит: какие анализы надо сдавать всем каждый год

Календарная молодость, увы, не говорит об отсутствии болячек. Даже если нет никаких жалоб, простой медицинский чекап поможет избежать проблем в будущем.

— Болезнь можно выявить, когда симптомы еще отсутствуют и шансов на излечение будет больше, — объясняет терапевт Алена Смирнова. — Поэтому молодым людям нужно каждые два–три года проходить полное обследование. После 40 лет — ежегодно.

— В идеале — найти своего доверенного терапевта, который будет вас наблюдать из года в год, знать ваши индивидуальные особенности, особенности анамнеза, наследственности и т. д ., — добавляет врач общей практики Елена Шиманьски. — Крайне важно, чтобы врач работал по аспектам доказательной медицины — такой врач сводит к минимуму количество ненужных анализов и назначений. После разговора с вами, выяснения жалоб и осмотра врач составит вам программу обследования.

Если вы решили начать чекап не с терапевта, а сразу с анализов, ниже перечень наиболее актуальных исследований.

