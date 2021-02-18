В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 9 пациентов — самой молодой был 31 год

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 121 человека, скончались еще 9 пациентов. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщил оперативный штаб.



— По данным оперативного штаба на утро 18 февраля, в регионе выявлено 34 558 случаев коронавирусной инфекции, 121 за сутки, в том числе у 1926 детей. 32 145 пациентов выздоровели, 84 за сутки. Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 58 лет, 65 лет, 69 лет, 75 лет и женщины в возрасте 31 год, 69 лет, 91 год, 91 год, — говорится в сообщении.