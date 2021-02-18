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В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 9 пациентов — самой молодой был 31 год

За сутки коронавирус выявили у 121 человека

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Всего в Новосибирской области сделано <nobr class="_">1 262 494</nobr> теста на коронавирус

Всего в Новосибирской области сделано 1 262 494 теста на коронавирус

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9 человек умерли от ковида в Новосибирской области

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 121 человека, скончались еще 9 пациентов. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщил оперативный штаб.

— По данным оперативного штаба на утро 18 февраля, в регионе выявлено 34 558 случаев коронавирусной инфекции, 121 за сутки, в том числе у 1926 детей. 32 145 пациентов выздоровели, 84 за сутки. Скончались еще 9 пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 58 лет, 65 лет, 69 лет, 75 лет и женщины в возрасте 31 год, 69 лет, 91 год, 91 год, — говорится в сообщении.

Всего в регионе от ковида, по данным оперштаба НСО, скончался 1361 человек.

В больницах находятся 1278 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. А в больницах районов области — 779 пациентов. В реанимации лежат 103 человека, на искусственной вентиляции легких — 21 пациент.

— Под медицинским наблюдением находятся 2575 жителей региона, 97 890 человек сняты с меднаблюдения, — добавили в оперштабе.

В феврале Росстат опубликовал данные, согласно которым от коронавируса в 2020 году в Новосибирской области скончались 2185 человек. Эта цифра вдвое превышает данные регионального оперштаба.

В понедельник, 15 февраля, от коронавируса скончался известный новосибирский педагог и заслуженный работник культуры РФ — 83-летний Алексей Бороздин.

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оперштабкоронавирус
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