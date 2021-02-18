В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 9 пациентов — самой молодой был 31 год

9 человек умерли от ковида в Новосибирской области
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 121 человека, скончались еще 9 пациентов. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщил оперативный штаб.
— По данным оперативного штаба на утро 18 февраля, в регионе выявлено
Всего в регионе от ковида, по данным оперштаба НСО, скончался
В больницах находятся 1278 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. А в больницах районов области — 779 пациентов. В реанимации лежат 103 человека, на искусственной вентиляции легких — 21 пациент.
— Под медицинским наблюдением находятся
В феврале Росстат опубликовал данные, согласно которым от коронавируса в 2020 году в Новосибирской области скончались
В понедельник, 15 февраля, от коронавируса скончался известный новосибирский педагог и заслуженный работник культуры РФ — 83-летний Алексей Бороздин.