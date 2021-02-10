Почему стало плохо после прививки от коронавируса? Объясняет вирусолог

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса, и некоторые привитые уже столкнулись с побочными эффектами после введения вакцины. Судя по отзывам, в большинстве случаев вакцинация проходит без последствий, но некоторые люди жалуются на жар, озноб, слабость и боли.
— Записался [на вакцинацию] по телефону, поставил [первую часть] 27-го [января]. Никаких проблем. Максимум, что было, — вечером слегка поднялась температура до 37,5. Порошок от симптомов, и всё прошло. Жду вторую часть, — рассказал E1.RU Евгений Паршаков.
Соцработник из Новосибирска Александра Стародубцева говорит, что температура после вакцинации у нее поднималась в течение суток.
— После
Александра Самойлова из Тюмени рассказала 72.RU, что хоть и чувствовала себя плохо после прививки, но, когда прошли неприятные симптомы, стало легче психологически.
— После первой прививки на ночь был озноб, наутро чувствовала себя плохо. На работе попросила дома посидеть. Отлежалась — к вечеру всё прошло и не осталось следа, — говорит Самойлова. — Дальше чувствовала себя здоровой и после второго укола тоже. Психологически отпустило. Стало свободнее и легче. Появились мысли, что все-таки этот дурдом закончится.
Некоторые привившиеся говорят о том, что неприятные симптомы длились несколько дней. Об этом рассказала Анна Евгеньевна из Челябинска.
— Через
Чтобы разобраться, в чём причина плохого самочувствия в первые дни после прививки и когда нужно обращаться к врачу, мы поговорили с вирусологом Анатолием Альтштейном.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
— Повышение температуры, озноб, которые возникают в первые сутки после вакцинации, обычно довольно быстро проходят. Если температура высокая и человек плохо себя чувствует, то можно принять лекарства, которые снижают температуру, — советует вирусолог. — Какого-то специального обращения к врачу здесь не требуется.
Он говорит, что также после прививки могут возникать головные боли — можно принять обезболивающее или они пройдут сами за один-два дня. За то же время должна пройти слабость, которая тоже может появиться после укола. Анатолий Альтштейн говорит, что всё это не требует вмешательства медиков.
— Причина, если говорить о вакцине «Спутник V», в том, что она содержит аденовирусный белок — он довольно токсичный, довольно сильно действует на организм. Вот от него и возникает такая реакция, — объясняет Альтштейн. — Человек как бы заражен и как будто у него идет какой-то небольшой инфекционный процесс. Но это не так, потому что инфекционного процесса практически нет. Аденовирус, который содержится в этой вакцине, в организме человека не размножается, он распадается за сутки-двое-трое. Это такая небольшая имитация инфекционного процесса.
Обратиться к врачу имеет смысл, если развилась сильная аллергическая реакция. Такие случаи бывают редко, но они не исключены полностью. Кстати, именно поэтому после вакцинации просят задержаться на полчаса.
— В первые полчаса, возможно, боятся такой резко появляющейся сильной аллергической реакции, при которой может падать кровяное давление, человек может сознание потерять, поэтому его просят посидеть, — говорит вирусолог. — Позже если развивается какое-то аллергическое состояние, то оно, как правило, легкое.
Также к врачу нужно обратиться, если есть хронические заболевания, которые после прививки обострились. Но лучше пациенту с хроническими заболеваниями проконсультироваться с лечащим врачом до вакцинации, чтобы определить риски и целесообразность прививки: иногда ее делать не стоит. Подробнее о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса можно прочитать в этом материале.