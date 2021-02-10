Почему стало плохо после прививки от коронавируса? Объясняет вирусолог

Соцработник из Новосибирска Александра Стародубцева говорит, что температура после вакцинации у нее поднималась в течение суток.



— После 12 часов после вакцинации поднялась температура, лихорадило — буквально как по щелчку. Гриппозное состояние, когда тебя ломает. Температура поднялась до 37,7, я ее сбила — болела голова. Не могла спать. К утру температура снова поднялась — до 38,5, — приводит слова Александры NGS.RU.



Александра Самойлова из Тюмени рассказала 72.RU, что хоть и чувствовала себя плохо после прививки, но, когда прошли неприятные симптомы, стало легче психологически.

— После первой прививки на ночь был озноб, наутро чувствовала себя плохо. На работе попросила дома посидеть. Отлежалась — к вечеру всё прошло и не осталось следа, — говорит Самойлова. — Дальше чувствовала себя здоровой и после второго укола тоже. Психологически отпустило. Стало свободнее и легче. Появились мысли, что все-таки этот дурдом закончится.

Некоторые привившиеся говорят о том, что неприятные симптомы длились несколько дней. Об этом рассказала Анна Евгеньевна из Челябинска.