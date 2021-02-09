Почему появляется одышка и как от нее избавиться: разбираемся вместе с врачами

В разгар пандемии коронавируса многие столкнулись с таким последствием COVID-19, как одышка. Однако новая болезнь — не единственное, что ее вызывает, и многие годами с одышкой живут. Почему она возникает, как с ней бороться и когда одышка при физической нагрузке — норма, а когда пора обращаться к доктору — обо всём этом мы поговорили с врачами для нашей еженедельной рубрики «Что у вас болит?».
Дело не только в легких
Патологических причин, обусловливающих наличие одышки, достаточно много. И не все они связаны с поражением органов дыхания, хотя это и распространенная проблема.
— Конечно, очень часто причиной становятся хронические болезни легких, такие как бронхит, ХОБЛ, бронхиальная астма и другие интерстициальные болезни легких. Ковид сейчас, — говорит врач-пульмонолог Александр Карабиненко. — Они сопровождаются тяжелой одышкой — учащенное дыхание и ощущение нехватки воздуха возникают и в состоянии покоя.
Александр Карабиненко — заслуженный врач России, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ
Еще один момент: отеки. Если у человека много скапливается воды, она не выходит как следует. Это может наблюдаться при декомпенсации сердечной недостаточности, при болезнях почек, при болезнях щитовидной железы.
— Наличие одышки может быть обусловлено недостатком эритроцитов в крови, то есть когда имеются анемия, хроническая кровопотеря (например, при онкологических заболеваниях), — объясняет Александр Карабиненко. — Функция эритроцитов заключается в том, чтобы переносить тот самый кислород, который мы вдыхаем с воздухом. Если этих клеточек крови мало, то человек испытывает одышку.
Одышка может быть вызвана проблемами сердечно-сосудистой системы. При большом числе сердечных сокращений в минуту (высоком пульсе. — Прим. ред.) у человека тоже создается ощущение нехватки воздуха, потому что возникает проблема с доставкой крови в жизненно важные органы, в частности, в головной мозг.
— В результате этого человек тоже начинает испытывать одышку, но она не будет связана с поражением органов дыхания, — говорит врач. — Поэтому у всех больных с хронической или острой сердечной недостаточностью тоже случается одышка, чаще всего она возникает даже при небольшой физической нагрузке. Например, сходил человек в магазин или убирается в квартире.
На одышку часто жалуются люди с лишним весом. Доктор объясняет, что при избыточной массе тела может возникать целый комплекс нарушений жизненно важных органов. При ожирении развиваются общая слабость, плохая переносимость физических нагрузок, сердечная недостаточность, эмфизема легких.
— Есть такой синдром, называется он синдромом ожирения — гиповентиляции легких, — объясняет Карабиненко. — У больных с избыточной массой тела, которая превышает норму в полтора, в два раза, наблюдается ожирение внутренних органов, в частности, органов брюшной полости. Наблюдается увеличение сальника, он является большим депо для накопления жира в брюшной полости. Этот большой живот начинает поддавливать диафрагму.
Что делать, если появилась одышка?
Для начала нужно разобраться в причинах одышки — с этим поможет врач. При сильной физической нагрузке она может возникать и у относительно здорового человека. Но что именно считать сильной нагрузкой, определять нужно в каждом случае индивидуально.
— Одышка при физической нагрузке не должна быть более 25–26 дыханий в минуту, редко можно дойти до 30, но это будет дыхание уже близко к пороговой нагрузке, — говорит доктор. — Частота дыхательных сокращений также связана с пульсом. Если мы установили для человека пороговую нагрузку 125 ударов в минуту, то выше этого показателя могут быть уже аритмии, стенокардия или другие изменения, поэтому мы будем рекомендовать ему пульс при занятиях спортом до 100 ударов в минуту.
Доктор объясняет, что поводом для обращения к врачу и определения допустимой физической нагрузки может стать появление одышки при нагрузках, привычных ранее. Например, если человек замечает, что раньше он мог заниматься при пульсе 140 ударов в минуту, а теперь стал задыхаться при 110 ударах в минуту, это говорит о том, что у него нарушена работа сердечно-сосудистой системы, она не может приспособиться к повышенным кислородным запросам.
При возникновении одышки не нужно насиловать организм, надо прежде всего остановиться, принять спокойное положение и более активно подышать.
— Если это не помогает, в некоторых случаях в респираторной медицине еще есть и так называемый уровень респираторной поддержки — мы рекомендуем некоторым людям, когда они делают физические усилия, — говорит доктор. — Например, человек, страдающий хронической обструктивной болезнью легких, едет в машине, вдруг у него по дороге поломка, ему надо эту машину поддомкратить, применить какие-то физические усилия. А он не может это осилить, потому что его будет останавливать одышка. На этот случай мы рекомендуем возить с собой кислородный баллончик для того, чтобы им воспользоваться. Но это только по рекомендации врача. Так просто покупать баллончики с кислородом никому я не рекомендую.
Отдельно врачи обращают внимание, что, если одышка появилась, но ее истинная причина не установлена врачом, не нужно считать панацеей от нее дыхательные упражнения, поскольку факторов возникновения одышки много, а правильное лечение и реабилитация должны подбираться индивидуально.
— Если одышка возникает из-за сердечной недостаточности или спазма, то тут выполняй или не выполняй дыхательные упражнения — пока с заболеванием не справишься, вряд ли станет лучше, — говорит реабилитолог Елена Овчинникова. — Если одышка связана, например, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, то реабилитацией будет оптимально подобранная нагрузка и ее постепенное увеличение. Дыхательная гимнастика помогает после пневмонии, воспаления, оперативного вмешательства, когда нам нужно улучшить кровоснабжение именно в грудной клетке.
Елена Овчинникова — врач-терапевт, реабилитолог.
Дыхательную гимнастику применяют, например, для реабилитации после ковида. Пульмонолог Наталья Эсаулова отмечает, что в этом случае также важно различать: истинная это одышка, которая связана с дыхательной недостаточностью и поражением легочной ткани, или одышка, связанная с субъективным восприятием пациента, то есть так называемый гипервентиляционный синдром.
— Если говорить про одышку в рамках дыхательной недостаточности, то пациентам обычно сложнее всего сделать выдох. Если мы говорим про гипервентиляционный синдром, то чаще, наоборот, трудно сделать вдох, — говорит пульмонолог Наталья Эсаулова.
Наталья Эсаулова — пульмонолог, кандидат медицинских наук.
СЮЖЕТ
Вместо задержки дыхания и надувания шариков подойдет правильная дыхательная гимнастика. Можно подсмотреть ее в памятке Всемирной организации здравоохранения, но лучше посоветуйтесь с врачом, чтобы подобрать оптимальный вариант.