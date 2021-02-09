Почему появляется одышка и как от нее избавиться: разбираемся вместе с врачами

В разгар пандемии коронавируса многие столкнулись с таким последствием COVID-19, как одышка. Однако новая болезнь — не единственное, что ее вызывает, и многие годами с одышкой живут. Почему она возникает, как с ней бороться и когда одышка при физической нагрузке — норма, а когда пора обращаться к доктору — обо всём этом мы поговорили с врачами для нашей еженедельной рубрики «Что у вас болит?».

Дело не только в легких

Патологических причин, обусловливающих наличие одышки, достаточно много. И не все они связаны с поражением органов дыхания, хотя это и распространенная проблема.

