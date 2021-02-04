Горки на выживание: почему не запретят «ватрушки», на которых гибнут люди

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Почему люди получают травмы на тюбингах?
У тюбингов всего две проблемы, но именно они становятся причиной многочисленных травм: во-первых, «ватрушка» развивает большую скорость, во-вторых, она практически неуправляема, в отличие от санок, лыж или сноуборда.
— Мое личное мнение: я категорически против этого предмета для того, чтобы устраивать на нем эти зимние забавы, — говорит травматолог Алексей Баженов. — «Ватрушка» очень легко скользит по поверхности и развивает огромную скорость. Если человек на нее сел и разогнался, то он уже не может контролировать направление движения. Чтобы убиться, человеку достаточно и 40 километров в час, и даже меньше. Если на этой скорости человек встречается с деревом или какой-то другой преградой, то вплоть до летальных исходов. И они происходят каждый год.
Травматолог-ортопед Илья Стаценко говорит, что есть несколько вариантов, как человек может травмироваться. Например, когда на пути встречается кочка, из-за которой человек подпрыгивает на тюбинге или слетает с него и приземляется на попу. В таких случаях страдают копчик и нижние отделы позвоночника. Еще один вариант — когда есть снежный накат в конце трассы или горки для торможения. Тогда из-за резкого сгибания и разгибания можно получить травму шейного отдела позвоночника. Как при ДТП, поясняет врач.
Особая опасность — препятствия, от которых из-за низкой маневренности тюбингов невозможно отвернуть: это может быть дерево, забор, даже стена. Проблема в том, что катаются люди, как правило, где придется, не соблюдая элементарных правил. А они есть.
— Снежный склон должен быть некрутым, без резких поворотов, его угол должен составлять максимум
Спасатели также говорят, что нельзя использовать для катания трамплины, обледенелые или бесснежные участки склона. Не нужно кататься стоя, лежа, стараться выпрыгнуть из тюбинга во время движения, разбегаться перед спуском, цеплять «ватрушки» к автомобилям или другим транспортным средствам, садиться на «ватрушку» вдвоем или прикреплять «ватрушки» друг к другу паровозиком. Правил, как видите, много.
Может быть, их просто запретить?
Баженов считает, что «ватрушки» нужно запретить на законодательном уровне. Он не первый травматолог, кто говорит об этом: в
— Учитывая, что это поправки в административный кодекс — необходимо получить отзыв правительства, — уточнил представитель ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, занимавшийся разработкой поправки. — Мы посмотрели с юристами, с экспертами. У меня в комитете социальной политики большая экспертная группа, где объединены общественники и эксперты, кто занимается защитой прав автолюбителей, безопасностью дорожного движения. С одной стороны, есть закон, который устанавливает ответственность за перевозку пассажиров вне кабины, с другой стороны, все эти катания под эти нормы не подпадают. Использование различных устройств, таких как тюбинги, не является неким тюнингом для автомобиля, поэтому были предложены определенные формулировки и подготовлен проект, который должны были на прошлой неделе отправить в правительство.
Полный запрет «ватрушек» депутат Госдумы считает необоснованным, поскольку они уже прочно вошли в обиход, массово используются, так что запрет может вызвать только больший интерес и новые нарушения правил безопасности. Поэтому нужно правильно и безопасно организовать места для катания.
— Должна быть специальная горка с бортами, с безопасным прохождением по этой горке, чтобы не повредить себя, — считает Нилов. — Нужно просто всё нормально организовывать и соблюдать технику безопасности, тогда и к травматологам не нужно будет обращаться. А если человек не соблюдает, то он может и на картонке прокатиться и переломаться. Поэтому тут вопрос внимательного отношения к себе, к окружающим, анализ последствий, когда используются те или иные приспособления для развлечений и занятий спортом. Посмотрите: катания на лыжах или сноуборде — тоже есть правила, на склонах люди надевают защитные шлемы, дополнительную защиту. А кто-то катается без шлема, без защиты, приближается на небезопасное расстояние, а всё это выливается в столкновения и травмы, плохо заканчивается.
С ним согласен эксперт-криминалист, председатель Алтайского краевого отделения судебно-экспертной палаты РФ Дмитрий Попов. Он говорит, что к травмам и гибели приводят нарушение техники безопасности и правил использования тюбингов. Речь не только о том, чтобы правильно выбирать склоны для катания, но и соблюдать правила эксплуатации.
— Нужно соблюдать инструкцию по эксплуатации, которая есть у каждого тюбинга. В ней изложена подробная информация о мерах безопасного использования изделия, — говорит эксперт. — Там есть ограничительные моменты: по весу, по росту и прочая очень нужная информация. Если соблюдать все эти требования, то риски будут минимизироваться.
Он подчеркивает, что использовать для катания нужно специально оборудованные горки. Помимо того, что на них есть информационные стенды, где указаны меры безопасного использования, там должны быть и ответственные за соблюдение этих мер. По его словам, организаторы катания заинтересованы в максимальной безопасности склонов, поскольку в случае, если кто-то пострадает, будет разбирательство и они могут понести ответственность.
— Если происходит какой-то травматизм в организованном месте катания, то все вопросы правового характера будут адресованы к людям, ответственным за организацию. Разбирается каждая конкретная ситуация. Если группа подвыпившей молодежи умышленно прокатилась по ребятишкам, которые поднимаются на горку, то ответственность будет персональная, всё будет адресовано к ним, — говорит эксперт-криминалист.
Но уголовная ответственность и даже компенсации не помогут срастись костям и не вернут тех, кто насмерть разбился на «ватрушке». Травматолог Алексей Баженов говорит, что даже на оборудованной трассе тюбинг может развить такую скорость, что человека просто выкинет из него, и это всё же приведет к травме. Поэтому так или иначе ответственность лежит на том, кто принимает решение: участвовать или нет в опасных катаниях.