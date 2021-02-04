Горки на выживание: почему не запретят «ватрушки», на которых гибнут люди

У тюбингов всего две проблемы, но именно они становятся причиной многочисленных травм: во-первых, «ватрушка» развивает большую скорость, во-вторых, она практически неуправляема, в отличие от санок, лыж или сноуборда.



— Мое личное мнение: я категорически против этого предмета для того, чтобы устраивать на нем эти зимние забавы, — говорит травматолог Алексей Баженов. — «Ватрушка» очень легко скользит по поверхности и развивает огромную скорость. Если человек на нее сел и разогнался, то он уже не может контролировать направление движения. Чтобы убиться, человеку достаточно и 40 километров в час, и даже меньше. Если на этой скорости человек встречается с деревом или какой-то другой преградой, то вплоть до летальных исходов. И они происходят каждый год.

Травматолог-ортопед Илья Стаценко говорит, что есть несколько вариантов, как человек может травмироваться. Например, когда на пути встречается кочка, из-за которой человек подпрыгивает на тюбинге или слетает с него и приземляется на попу. В таких случаях страдают копчик и нижние отделы позвоночника. Еще один вариант — когда есть снежный накат в конце трассы или горки для торможения. Тогда из-за резкого сгибания и разгибания можно получить травму шейного отдела позвоночника. Как при ДТП, поясняет врач.

