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Можно ли онкобольным прививаться от коронавируса? Ответ врача

Ставить вакцину можно только под контролем медика

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По словам врача, среди пациентов с онкологией уже есть те, кто сделал прививку

По словам врача, среди пациентов с онкологией уже есть те, кто сделал прививку

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Онколог рассказал, можно ли пациентам с раком прививаться от ковида

В Новосибирской области пациенты с онкологией также начали прививаться от коронавируса. Об этом сообщил главный онколог региона Вадим Захаров во время пресс-конференции в ТАСС.

— В инструкции есть указания, как применять вакцину у онкологических пациентов. Я убежден в том, что наши пациенты — это категория граждан особо уязвимых в период эпидемии. Заболевание у них протекает более агрессивно. Поэтому если пациент находится не в процессе химиотерапии или лучевой терапии, если он находится в ремиссии или между курсами лечения, то привиться нужно и можно. Обязательно под контролем лечащего врача, под контролем онколога, — объяснил Вадим Захаров.

По словам врача, среди пациентов с онкологией уже есть те, кто сделал прививку.

— Чувствуют себя удовлетворительно. На состоянии общего здоровья никак не отразилось, поэтому прививаться нужно, — добавил онколог.

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