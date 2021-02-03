Можно ли онкобольным прививаться от коронавируса? Ответ врача

Онколог рассказал, можно ли пациентам с раком прививаться от ковида
В Новосибирской области пациенты с онкологией также начали прививаться от коронавируса. Об этом сообщил главный онколог региона Вадим Захаров во время пресс-конференции в ТАСС.
— В инструкции есть указания, как применять вакцину у онкологических пациентов. Я убежден в том, что наши пациенты — это категория граждан особо уязвимых в период эпидемии. Заболевание у них протекает более агрессивно. Поэтому если пациент находится не в процессе химиотерапии или лучевой терапии, если он находится в ремиссии или между курсами лечения, то привиться нужно и можно. Обязательно под контролем лечащего врача, под контролем онколога, — объяснил Вадим Захаров.
По словам врача, среди пациентов с онкологией уже есть те, кто сделал прививку.
— Чувствуют себя удовлетворительно. На состоянии общего здоровья никак не отразилось, поэтому прививаться нужно, — добавил онколог.
В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Как именно проходит процедура, какие есть противопоказания, сколько времени размораживается вакцина «Спутник V», вы можете узнать здесь.