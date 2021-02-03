Можно ли онкобольным прививаться от коронавируса? Ответ врача

В Новосибирской области пациенты с онкологией также начали прививаться от коронавируса. Об этом сообщил главный онколог региона Вадим Захаров во время пресс-конференции в ТАСС.

— В инструкции есть указания, как применять вакцину у онкологических пациентов. Я убежден в том, что наши пациенты — это категория граждан особо уязвимых в период эпидемии. Заболевание у них протекает более агрессивно. Поэтому если пациент находится не в процессе химиотерапии или лучевой терапии, если он находится в ремиссии или между курсами лечения, то привиться нужно и можно. Обязательно под контролем лечащего врача, под контролем онколога, — объяснил Вадим Захаров.