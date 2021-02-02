Что вы делаете зря, когда болит шея: разбираемся вместе с неврологом

1
Откуда берется боль?
Причин может быть много, но в 90% случаев боль в шее не опасна для жизни — она имеет скелетно-мышечное происхождение.
— На фоне микротравм мышц, связок, структур позвоночника, возрастных изменений, спортивных, бытовых, профессиональных мышечных перегрузок возникает механический характер боли в шее. Стресс поддерживает и усиливает боль, — говорит доктор.
Но остаются еще 10% случаев, когда боль в шее может быть связана не с механической перегрузкой тканей, а с тяжелыми заболеваниями. Это могут быть онкология, инфекция, воспаление, травма, нарушение кровообращения, грыжа межпозвонкового диска. В таких случаях потребуется консультация вертеброневролога для уточнения диагноза.
Вертеброневролог — это невролог, владеющий знаниями и практическими навыками мануального терапевта, рефлексотерапевта, ревматолога. Это эксперт по боли в шее и спине, который может составить оптимальный диагностический и лечебный план.
2
Правда, что сидячая работа вредна для шеи?
Да, долгое пребывание в одном положении часто приводит к перегрузке мышц шеи и плечевого пояса. Возникают тяжесть, скованность, головная боль.
3
Что сделать, чтобы шея не болела?
Для профилактики доктор рекомендует чаще менять позу при сидячей работе, проводить разминку, держать осанку. Очень важно соблюдать правильное положение рук — локти должны быть на подлокотнике или столе, а не висеть в воздухе, чтобы не перегружать плечи. В свободное время — физкультура и самомассаж. Но обратите внимание, что речь идет о профилактике, а не о лечении. Если шея уже разболелась, то лишняя нагрузка и массаж ей на пользу не пойдут!
4
Когда пора к врачу?
К доктору нужно обращаться при первых проявлениях, не затягивая. Заниматься самолечением можно лишь при появлении знакомой боли, по поводу которой пациент уже когда-то консультировался с врачом и получил лечебные рекомендации на случай обострения.
— Если боль появилась впервые, нарастает в течение дня по силе и площади, сопровождается головокружением, тошнотой и рвотой, слабостью мышц конечностей, нарушением сознания, то необходимо срочно обратиться за врачебной помощью, — советует невролог.
При частых шейных болях проходить осмотр вертеброневролога для уточнения состояния позвоночника и мышечно-связочного аппарата нужно раз в год. Доктор также определит необходимость профилактических лечебных мероприятий — аппаратной разгрузки позвоночника, мануальной или рефлексотерапии.
5
Как помочь себе дома?
Если это привычное обострение, а серьезные заболевания ранее были исключены, то можно применять согревающие и противовоспалительные мази и массаж. Но только в том случае, если их когда-то уже назначал доктор. И не дольше трех дней: если легче не становится — пора к врачу.
— До обращения к специалисту можно ограничить движения в шейном отделе позвоночника, надеть воротник, принять известное ранее обезболивающее, — советует невролог. — Чем быстрее и эффективнее будет назначено лечение, тем быстрее пройдет обострение.
По словам врача, в 80% боль проходит за период от недели до месяца, но в 20% становится хронической и может сохраняться годами. Такая боль трудно поддается лечению и требует комплексного многоэтапного подхода специалиста по боли или вертеброневролога.
— Надо осторожно подходить к механическим лечебным процедурам: мануальная терапия, вытяжение позвоночника. А также к инвазивным процедурам: лечебные блокады, иглоукалывание, — предостерегает Андрей Морозов. — Всё это эффективно, когда назначено специалистом с учетом показаний и противопоказаний. Программу должен составлять грамотный опытный специалист и вести пациента, корректируя лечение исходя из динамики боли.
6
Что еще почитать про боль в спине и шее?
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