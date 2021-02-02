Что вы делаете зря, когда болит шея: разбираемся вместе с неврологом

Причин может быть много, но в 90% случаев боль в шее не опасна для жизни — она имеет скелетно-мышечное происхождение.



— На фоне микротравм мышц, связок, структур позвоночника, возрастных изменений, спортивных, бытовых, профессиональных мышечных перегрузок возникает механический характер боли в шее. Стресс поддерживает и усиливает боль, — говорит доктор.



Но остаются еще 10% случаев, когда боль в шее может быть связана не с механической перегрузкой тканей, а с тяжелыми заболеваниями. Это могут быть онкология, инфекция, воспаление, травма, нарушение кровообращения, грыжа межпозвонкового диска. В таких случаях потребуется консультация вертеброневролога для уточнения диагноза.



Вертеброневролог — это невролог, владеющий знаниями и практическими навыками мануального терапевта, рефлексотерапевта, ревматолога. Это эксперт по боли в шее и спине, который может составить оптимальный диагностический и лечебный план.

