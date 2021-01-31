Девять человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперативный штаб Новосибирской области опубликовал новую статистику по коронавирусу. По данным на утро 31 января, в регионе зарегистрированы 133 новых заболевших. Скончались девять пациентов.
Общее число заболевших в Новосибирской области достигло
За сутки скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 63, 65, 66, 70 и 77 лет и женщины в возрасте 58, 77, 80 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса, по информации оперштаба, умерли
В отделениях интенсивной терапии находятся
Взрослых пациентов с установленным диагнозом
В больницы районов области госпитализированы 823 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области сделано
Что касается простых ОРВИ, то за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 2736 обращений, госпитализирован 21 человек.
Судя по тому, что количество новых инфицированных не убывает, на серьезные изменения ситуации можно надеяться только после начала массовой вакцинации. На этой неделе замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова сообщила о том, что более