Девять человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперативный штаб Новосибирской области опубликовал новую статистику по коронавирусу. По данным на утро 31 января, в регионе зарегистрированы 133 новых заболевших. Скончались девять пациентов.



Общее число заболевших в Новосибирской области достигло 32 251 человека , у 133 из них коронавирус выявлен за прошедшие сутки. Выздоровели за это же время 97 человек (всего 29 655 ).

