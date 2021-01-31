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Девять человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

За сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения

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В больницах Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли девять человек&nbsp;

В больницах Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли девять человек 

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Оперативный штаб Новосибирской области опубликовал новую статистику по коронавирусу. По данным на утро 31 января, в регионе зарегистрированы 133 новых заболевших. Скончались девять пациентов.

Общее число заболевших в Новосибирской области достигло 32 251 человека, у 133 из них коронавирус выявлен за прошедшие сутки. Выздоровели за это же время 97 человек (всего 29 655).

За сутки скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 63, 65, 66, 70 и 77 лет и женщины в возрасте 58, 77, 80 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса, по информации оперштаба, умерли 1225 человек.

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В отделениях интенсивной терапии находятся 115 человек. На ИВЛ — 17 пациентов. Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом «COVID-19» и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1508.

В больницы районов области госпитализированы 823 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области сделано 1 190 277 тестов на коронавирус.

Что касается простых ОРВИ, то за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 2736 обращений, госпитализирован 21 человек.

Судя по тому, что количество новых инфицированных не убывает, на серьезные изменения ситуации можно надеяться только после начала массовой вакцинации. На этой неделе замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова сообщила о том, что более 100 000 доз вакцины должны прибыть в Новосибирск до конца февраля.

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коронавирус в Новосибирске
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