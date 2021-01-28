«Всех отстранят, а людей лечить кто будет?»: фельдшер скорой — о том, как врачей вынуждают ставить прививки от ковида

Фельдшер скорой рассказал о принудительной вакцинации медиков в Новосибирске
На прошлой неделе Минздрав Новосибирской области заявил, что работодатель вправе отстранять от работы врачей, учителей и соцработников, если те откажутся ставить прививку от ковида. Жалобы на принудительную вакцинацию постоянно поступают и в редакцию НГС. Сергей Комлев — фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске — рассказал, чем подобное давление может закончиться, о двойных стандартах чиновников и как на самом деле можно остановить распространение медиками коронавируса. Далее от первого лица.
Если говорить о станции скорой медицинской помощи, то пока никакого административного воздействия на нас нет — вакцинируется только тот, кто изъявляет желание. Но вот коллеги из других лечебных учреждений города и области, например из инфекционной больницы, больницы города Оби и ряда «красных» зон других стационаров, рассказывают мне о том, что их начальство недвусмысленно дает понять — вакцинация обязательна. Дело доходит даже до угроз увольнением, что совершенно не удивительно для сложившейся системы.
Можно смело сказать, что добровольно-принудительная вакцинация медицинских работников официально началась.
У кого-то начальство придумало использовать денежные рычаги — грозит лишением коронавирусных выплат или отстранением от работы в «красной» зоне либо лишением выплаты за заболевание коронавирусной инфекцией. А у кого-то, как в Бердской ЦГБ, всё проходит очень мягко — начальство заявило, что само в первых рядах пойдет вакцинироваться, показывая пример.
Здесь возникает правовая коллизия, которая и позволяет воплотиться тому самому русскому принципу — «добровольно-принудительно». Уволить за отказ от вакцинации врача не могут, но при желании отстранят от работы на весь период борьбы с коронавирусом. То есть сотрудник будет сидеть дома без зарплаты. И я могу предположить, что такие единичные «показательные порки» будут уже в ближайшее время. Хотя массовых отстранений ждать не приходится. Иначе кто останется работать? Всех отстранят, а людей лечить кто будет? Но если процент согласившихся будет слишком низкий, то давление однозначно усилится.
Хочется напомнить, что федеральный закон
В первую волну, когда был жесткий дефицит средств индивидуальной защиты медицинских работников, мы не могли с точки зрения тех же ораторов даже теоретически нести угрозу распространения заболевания, а теперь, когда есть вакцина, мы вдруг стали угрозой. А насчет того, что мы находимся в группе риска, — спасибо за заботу, конечно. Но большинство медиков уже успели переболеть ковидом. А некоторые с похожими симптомами оказывались на больничном даже дважды.
Почему многие врачи отказываются от вакцинации? Самая распространенная причина, которую озвучивают коллеги, — это неясность и отсутствие каких-либо гарантий. Будут ли отдаленные последствия от вакцины? Мало кто хочет участвовать в подобном эксперименте.
Почти каждый день мы слышим — надо прививать медработников, учителей и соцработников, что вполне логично по роду их деятельности. Но мы что-то не слышим о продавцах, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей. У них особый иммунитет, особые средства защиты? Почему нигде массово не трубят о необходимости защитить вакциной их? Для меня и многих моих коллег ответ прост — они работают в частном сегменте.
У каждого, кто не хочет прививаться, есть своя причина. И медработник, как гражданин России, имеет право отказаться от вакцинации. Кстати, никто из моих знакомых, да и я сам не агитируем против самой вакцинации, волнует именно этот недобровольный принцип.
Выход из этой ситуации, на мой взгляд, простой — нужно бесперебойное обеспечение медработников самыми современными средствами индивидуальной защиты и их своевременное исследование на коронавирусную инфекцию. Это легко минимизирует все риски для пациентов, при этом не нарушая прав человека на отказ в вакцинации. Кстати, Роспотребнадзор требует, чтобы вакцинированный человек по-прежнему носил маски и перчатки, потому что может быть переносчиком.
Скажу за себя — я не планирую ставить прививку в ближайшее время, так как переболел ковидом летом прошлого года, то есть меньше полугода назад. И я твердо убежден, что решение о вакцинировании каждый гражданин должен принимать сам и давление в этом вопросе недопустимо!
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