«Всех отстранят, а людей лечить кто будет?»: фельдшер скорой — о том, как врачей вынуждают ставить прививки от ковида

Если говорить о станции скорой медицинской помощи, то пока никакого административного воздействия на нас нет — вакцинируется только тот, кто изъявляет желание. Но вот коллеги из других лечебных учреждений города и области, например из инфекционной больницы, больницы города Оби и ряда «красных» зон других стационаров, рассказывают мне о том, что их начальство недвусмысленно дает понять — вакцинация обязательна. Дело доходит даже до угроз увольнением, что совершенно не удивительно для сложившейся системы.

Можно смело сказать, что добровольно-принудительная вакцинация медицинских работников официально началась.



У кого-то начальство придумало использовать денежные рычаги — грозит лишением коронавирусных выплат или отстранением от работы в «красной» зоне либо лишением выплаты за заболевание коронавирусной инфекцией. А у кого-то, как в Бердской ЦГБ, всё проходит очень мягко — начальство заявило, что само в первых рядах пойдет вакцинироваться, показывая пример.

Здесь возникает правовая коллизия, которая и позволяет воплотиться тому самому русскому принципу — «добровольно-принудительно». Уволить за отказ от вакцинации врача не могут, но при желании отстранят от работы на весь период борьбы с коронавирусом. То есть сотрудник будет сидеть дома без зарплаты. И я могу предположить, что такие единичные «показательные порки» будут уже в ближайшее время. Хотя массовых отстранений ждать не приходится. Иначе кто останется работать? Всех отстранят, а людей лечить кто будет? Но если процент согласившихся будет слишком низкий, то давление однозначно усилится.