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В Новосибирской области 103-летний мужчина умер от коронавируса

За сутки выздоровели 232 пациента

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За время пандемии выздоровели&nbsp;<nobr class="_">26 597</nobr> пациентов

За время пандемии выздоровели 26 597 пациентов

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В Новосибирской области от ковида умер 103-летний мужчина

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 144 человек, скончались 8 пациентов.

— По данным оперативного штаба на утро 14 января, в регионе выявлено 29 896 случаев коронавирусной инфекции, 144 — за сутки, в том числе у 1710 детей. 26 597 пациентов выздоровели, 232 — за сутки. Скончались еще 8 пациентов: мужчины в возрасте 48, 56 лет, 61 года, 103 лет, еще двоим было 74 года, женщины в возрасте 71 года, 82 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области за 14 января.

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Всего в регионе от ковида скончался 1081 человек.

В больницах находятся 1517 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежит 141 пациент, из них 25 — на искусственной вентиляции легких.

— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1008 пациентов, — добавили в оперштабе.

СЮЖЕТ

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На этой неделе, 12 января, НГС удалось поговорить с новосибирцами старше 65 лет, которые участвовали в испытаниях вакцины от ковида. Они рассказали, какие обследования им пришлось пройти и как они себя чувствовали после вакцинации.

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