В Новосибирской области 103-летний мужчина умер от коронавируса

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 144 человек, скончались 8 пациентов .



— По данным оперативного штаба на утро 14 января , в регионе выявлено 29 896 случаев коронавирусной инфекции, 144 — за сутки, в том числе у 1710 детей. 26 597 пациентов выздоровели, 232 — за сутки. Скончались еще 8 пациентов : мужчины в возрасте 48, 56 лет, 61 года, 103 лет, еще двоим было 74 года, женщины в возрасте 71 года, 82 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области за 14 января .