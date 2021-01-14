В Новосибирской области 103-летний мужчина умер от коронавируса

В Новосибирской области от ковида умер 103-летний мужчина
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 144 человек, скончались
— По данным оперативного штаба на утро
Всего в регионе от ковида скончался 1081 человек.
В больницах находятся 1517 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежит 141 пациент, из них 25 — на искусственной вентиляции легких.
— В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1008 пациентов, — добавили в оперштабе.
На этой неделе,