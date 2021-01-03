8 человек погибли от коронавируса в Новосибирской области

За прошедшие сутки ещё у 150 человек в регионе подтвердился диагноз «коронавирус». 8 пациентов с новой инфекцией скончались.

— По данным оперативного штаба, на утро 3 января в регионе зарегистрирован 28 341 случай COVID-19 (+150 за сутки), в том числе у 1 653 детей. 24 518 человек выписаны с выздоровлением (+151 за сутки). Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 79 лет, 81 год, 89 лет, две женщины в возрасте 61 год и женщины в возрасте 81 год и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умер 991 человек, — сообщили в оперштабе.