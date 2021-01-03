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8 человек погибли от коронавируса в Новосибирской области

В отделениях интенсивной терапии находятся 152 человека. На ИВЛ — 29 пациентов

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Всего в регионе от коронавируса умер 991 человек

Всего в регионе от коронавируса умер 991 человек

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Ещё 150 человек заболели коронавирусом в Новосибирске

За прошедшие сутки ещё у 150 человек в регионе подтвердился диагноз «коронавирус». 8 пациентов с новой инфекцией скончались.

— По данным оперативного штаба, на утро 3 января в регионе зарегистрирован 28 341 случай COVID-19 (+150 за сутки), в том числе у 1 653 детей. 24 518 человек выписаны с выздоровлением (+151 за сутки). Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 79 лет, 81 год, 89 лет, две женщины в возрасте 61 год и женщины в возрасте 81 год и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умер 991 человек, — сообщили в оперштабе.

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В отделениях интенсивной терапии находятся 152 человека. На ИВЛ — 29 пациентов. Госпитализированы 8 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 667.

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В конце декабря Росстат опубликовал данные о количестве умерших от коронавируса в регионах России. Согласно этой статистике, за ноябрь в Новосибирской области скончались 655 человек, хотя оперштаб региона сообщал за тот же месяц о 153 умерших.

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COVID-19коронавирус в Новосибирске
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