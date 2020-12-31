Две женщины умерли от коронавируса после лечения в санатории под Новосибирском

По сообщению телеграм-канала Mash одна из женщин (66-лнетняя Нина Павлова) скончалась в больнице с 85% поражением легких. Вторая погибшая (79-летняя Валентина Кострова) умерла спустя две недели. Сообщается, что в санатории проходят реабилитацию люди, переболевшие коронавирусом.

— Несмотря на то, что обе входили в группу риска и имели хронические болезни, женщины всё же поехали и разместились. И быстро подхватили заразу, — пишет канал.

Как рассказала корреспонденту НГС директор санатория PARUS medical resort & spa Юлия Шелепенкова, инцидент произошел в начале ноября.

— Они у нас проживали, мы их госпитализировали. Но то, что говорят, что они в санатории умерли, — это бред. У нас санаторно-курортное лечение. Эти женщины приехали по санаторно-курортному лечению. И у нас есть реабилитация после коронавируса. На реабилитацию люди берутся после 14-дневного карантина, после того, как они выписались из больницы. И поверьте, их не бешеный поток, — объяснила Юлия Шелепенкова.