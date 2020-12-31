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Две женщины умерли от коронавируса после лечения в санатории под Новосибирском

Росздравнадзор проводит проверку

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Две пенсионерки умерли в больнице после лечения в санатории под Новосибирском

Росздравнадзонр проверит санаторий&nbsp;PARUS medical resort & spa, который находится недалеко от Новосибирска, из-за ранее размещенной информации о том, что после нахождения там в больнице умерли две пожилые женщины.

— По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области проверит качество оказания медицинской помощи двум пожилым женщинам, которые скончались в новосибирском санатории, где проходят реабилитацию пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, — сообщается на сайте Росздравнадзора.

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По сообщению телеграм-канала Mash одна из женщин (66-лнетняя Нина Павлова) скончалась в больнице с 85% поражением легких. Вторая погибшая (79-летняя Валентина Кострова) умерла спустя две недели. Сообщается, что в санатории проходят реабилитацию люди, переболевшие коронавирусом.

— Несмотря на то, что обе входили в группу риска и имели хронические болезни, женщины всё же поехали и разместились. И быстро подхватили заразу, — пишет канал.

Как рассказала корреспонденту НГС директор санатория PARUS medical resort & spa Юлия Шелепенкова, инцидент произошел в начале ноября.

— Они у нас проживали, мы их госпитализировали. Но то, что говорят, что они в санатории умерли, — это бред. У нас санаторно-курортное лечение. Эти женщины приехали по санаторно-курортному лечению. И у нас есть реабилитация после коронавируса. На реабилитацию люди берутся после 14-дневного карантина, после того, как они выписались из больницы. И поверьте, их не бешеный поток, — объяснила Юлия Шелепенкова.

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В санатории уточнили, что обеих женщин забирала бригада скорой помощи. До этого момента они находились в изоляции.

Вчера в Новосибирской области повторили антирекорд по числу смертей от коронавируса — в регионе за сутки скончалось девять человек.

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санаториисмерть от коронавирусакоронавирус
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