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Город Холодно и дышать нечем: Новосибирск сковал мороз — 10 фото с замерзших улиц

Холодно и дышать нечем: Новосибирск сковал мороз — 10 фото с замерзших улиц

А вы были готовы к похолоданию?

2 533
24 комментария

Утром температура в городе была около -22 градусов

Источник:

В Новосибирске сегодня, 24 декабря, выдалась не только морозная ночь, но и по-настоящему зимний день. Температура утром в городе опустилась до -20 градусов, но при этом установилась ясная погода со смогом.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», в ближайшие три дня в пригороде Новосибирска ожидаются показатели до -23 градусов, а в Новосибирской области до -29 градусов.

Фотокорреспондент НГС прогулялся сегодня по замерзшим улицам Новосибирска. Горожане в это время спешили по делам, и многие были не готовы к такому похолоданию!

Сегодня весь день солнечно

Источник:

Несмотря на холод, многие оделись достаточно легко

Источник:

Девушками на улицах города можно любоваться вечно

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Причудливые узоры зимы

Источник:

Ясная погода не может не радовать

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На улице дышать тяжело

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Днем температура колеблется в пределах -14… -15 градусов

Источник:

Немного новогоднего настроения

Источник:

Самое время решить вопрос с елкой!

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В Новосибирской области температура сегодня, 24 декабря, ночью опустилась до -27,8 градуса.

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Комментарии
25
274671462
1 час
Подпись под фотографией "На улице дышать тяжело" от холода 🤦‍♂️
кулькулятр
1 час
На градуснике НГС минус 17. Редакцию сковал мороз.
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