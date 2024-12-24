Город Холодно и дышать нечем: Новосибирск сковал мороз — 10 фото с замерзших улиц
Холодно и дышать нечем: Новосибирск сковал мороз — 10 фото с замерзших улиц
А вы были готовы к похолоданию?
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В Новосибирске сегодня, 24 декабря, выдалась не только морозная ночь, но и по-настоящему зимний день. Температура утром в городе опустилась до -20 градусов, но при этом установилась ясная погода со смогом.
По данным «Западно-Сибирского УГМС», в ближайшие три дня в пригороде Новосибирска ожидаются показатели до -23 градусов, а в Новосибирской области до -29 градусов.
Фотокорреспондент НГС прогулялся сегодня по замерзшим улицам Новосибирска. Горожане в это время спешили по делам, и многие были не готовы к такому похолоданию!
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