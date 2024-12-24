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Город Когда в сквере «Водник» сделают новое освещение — ответ мэрии Новосибирска

Когда в сквере «Водник» сделают новое освещение — ответ мэрии Новосибирска

Проблема с фонарями возникла из-за аварийной ситуации

857
4 комментария

Жители Тихого центра недовольны освещением «Водника» и улицы Депутатской

Источник:

В мэрии Новосибирска заявили, что в сквере «Водник» решили проблемы с освещением, которые возникли из-за аварийной ситуации. Причиной стало повреждение кабельной линии, проложенной под землей, говорится в ответе на запрос редакции НГС.

Также в декабре полностью включат освещение на улице Депутатской. Реконструкция в сквере «Водник» пока не стоит в планах.

— Решение вопроса необходимо рассматривать комплексно в рамках разработки проектно-сметной документации на благоустройство территории, — ответили в мэрии Новосибирска.

Реконструкция существующей или строительство новой линии освещения возможно при наличии технической возможности и после того, как будет выбран подрядчик. Объемы и стоимость работ в сквере «Водник» смогут определить только после того, как будет готова проектно-сметная документация.

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В конце ноября в сквере на Сибиряков-Гвардейцев укладывали плитку и асфальт в снег.

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Тихий центр Сквер в Новосибирске Сквер Водник Освещение
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Комментарии
4
Zemb
40 минут
на проект надо списать денег... а проводить работы потом вообще не обязательно. и так везде...
рено логан из под такси
11 минут
круто
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