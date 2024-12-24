Когда в сквере «Водник» сделают новое освещение — ответ мэрии Новосибирска

В мэрии Новосибирска заявили, что в сквере «Водник» решили проблемы с освещением, которые возникли из-за аварийной ситуации. Причиной стало повреждение кабельной линии, проложенной под землей, говорится в ответе на запрос редакции НГС.
Также в декабре полностью включат освещение на улице Депутатской. Реконструкция в сквере «Водник» пока не стоит в планах.
— Решение вопроса необходимо рассматривать комплексно в рамках разработки проектно-сметной документации на благоустройство территории, — ответили в мэрии Новосибирска.
Реконструкция существующей или строительство новой линии освещения возможно при наличии технической возможности и после того, как будет выбран подрядчик. Объемы и стоимость работ в сквере «Водник» смогут определить только после того, как будет готова проектно-сметная документация.
В конце ноября в сквере на Сибиряков-Гвардейцев укладывали плитку и асфальт в снег.