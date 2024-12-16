«Жилплощадь дорогая, а света нет»: улица и сквер в тихом центре погрузились во мрак

В Новосибирске жители заявили о проблемах с освещением улицы Депутатской и «Водник» — темные улицы пугают детей и пенсионеров.
— На улице Депутатской ни один фонарь не горит. Страшно за детей, которые ходят утром в 8:00 и вечером со школы в 18:00, а там темно и так же в сквере «Водник» не горят фонари, — возмущена читательница НГС Елена, мать троих детей.
Она добавила, что проблема с освещением длится уже месяц.
Елена подчеркнула, что пыталась решить вопрос через мэрию. И с освещением обещали разобраться в декабре.
— Мы живем в тихом центре, где стоимость жилплощади очень высокая, и не можем пользоваться просто обыкновенным освещением дорог! — возмущена сибирячка. — А мне еще в этой темноте приходится гулять с коляской и собакой. А про соседей пенсионеров, с плохим зрением вообще молчу. Им можно выходить только когда на улице солнце. Напоминает пещерный век.
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда проблема с освещением улицы и сквера будет решена.
В конце ноября в сквере на Сибиряков-Гвардейцев укладывали плитку и асфальт в снег.