НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -13

4 м/c,

ю-з.

 762мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
«Тройка» вместо ЕТК
Что дарить родителям
Дефицит кадров и рост зарплат
Копим на будущее с ПДС
Итальянец в Сибири
Нейродеды Морозы
Новости в Telegram
Город «Жилплощадь дорогая, а света нет»: улица и сквер в тихом центре погрузились во мрак

«Жилплощадь дорогая, а света нет»: улица и сквер в тихом центре погрузились во мрак

Проблема не решается уже продолжительное время

813
9 комментариев

Сейчас световой день в Новосибирске не продолжительный

Источник:

В Новосибирске жители заявили о проблемах с освещением улицы Депутатской и «Водник» — темные улицы пугают детей и пенсионеров.

— На улице Депутатской ни один фонарь не горит. Страшно за детей, которые ходят утром в 8:00 и вечером со школы в 18:00, а там темно и так же в сквере «Водник» не горят фонари, — возмущена читательница НГС Елена, мать троих детей.

Она добавила, что проблема с освещением длится уже месяц.

На этом фото можно понять, что сквер особо не освещался даже летом

Источник:

Елена подчеркнула, что пыталась решить вопрос через мэрию. И с освещением обещали разобраться в декабре.

— Мы живем в тихом центре, где стоимость жилплощади очень высокая, и не можем пользоваться просто обыкновенным освещением дорог! — возмущена сибирячка. — А мне еще в этой темноте приходится гулять с коляской и собакой. А про соседей пенсионеров, с плохим зрением вообще молчу. Им можно выходить только когда на улице солнце. Напоминает пещерный век.

Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда проблема с освещением улицы и сквера будет решена.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

В конце ноября в сквере на Сибиряков-Гвардейцев укладывали плитку и асфальт в снег.

ПО ТЕМЕ
Тихий центр Сквер водник Освещение Мэрия Новосибирска Фонари
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Zemb
19 минут
на на улице Щетинкина ещё темнее... и снег не чистят, прошлый год козьи тропы были.
Гость
21 минута
"— Мы живем в тихом центре, где стоимость жилплощади очень высокая, и не можем пользоваться просто обыкновенным освещением дорог! — возмущена сибирячка. — А мне еще в этой темноте приходится гулять с коляской и собакой." Не живите там или не гуляйте.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Рекомендуем
Знакомства

Elena,48

Екатерина,29

Дмитрий,43

Мари,56

Yoka,44

Евгений,49

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление