«Жилплощадь дорогая, а света нет»: улица и сквер в тихом центре погрузились во мрак

Сейчас световой день в Новосибирске не продолжительный Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске жители заявили о проблемах с освещением улицы Депутатской и «Водник» — темные улицы пугают детей и пенсионеров.

— На улице Депутатской ни один фонарь не горит. Страшно за детей, которые ходят утром в 8:00 и вечером со школы в 18:00, а там темно и так же в сквере «Водник» не горят фонари, — возмущена читательница НГС Елена, мать троих детей.

Она добавила, что проблема с освещением длится уже месяц.

На этом фото можно понять, что сквер особо не освещался даже летом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Елена подчеркнула, что пыталась решить вопрос через мэрию. И с освещением обещали разобраться в декабре.

— Мы живем в тихом центре, где стоимость жилплощади очень высокая, и не можем пользоваться просто обыкновенным освещением дорог! — возмущена сибирячка. — А мне еще в этой темноте приходится гулять с коляской и собакой. А про соседей пенсионеров, с плохим зрением вообще молчу. Им можно выходить только когда на улице солнце. Напоминает пещерный век.

Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, когда проблема с освещением улицы и сквера будет решена.