Собака и вертолетный двигатель: новосибирские приставы назвали самое необычное арестованное имущество

Судебные приставы Новосибирской области опубликовали топ самых необычных предметов, которые арестовали в 2024 году.
В пресс-службе регионального ГУФССП отметили, что для принуждения должников к оплате, приставы чаще всего накладывают арест на автомобили, бытовую технику, электронику и телефоны. Однако бывают и более необычные случаи.
Так, в список арестованного имущества вошли собака колли, вертолетный двигатель ТВЗ-117, ковш для спецтехники, надувная лодка, умная-колонка, беговая дорожка, синтезатор, доильный зал и коровник, снегоход и квадроцикл. Также под арест попадали игровая приставка, изолирующий костюм для работы с химическими веществами и зерноуборочный комбайн.
Ранее приставы объявили в розыск владельца новосибирского ломбарда, который задолжал своим сыновьям больше полумиллиона.