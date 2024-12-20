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Город Собака и вертолетный двигатель: новосибирские приставы назвали самое необычное арестованное имущество

Собака и вертолетный двигатель: новосибирские приставы назвали самое необычное арестованное имущество

В этот список также попали коровник и доильный зал

707
6 комментариев

Обычно под арест попадают автомобили и электроника

Источник:

Судебные приставы Новосибирской области опубликовали топ самых необычных предметов, которые арестовали в 2024 году.

В пресс-службе регионального ГУФССП отметили, что для принуждения должников к оплате, приставы чаще всего накладывают арест на автомобили, бытовую технику, электронику и телефоны. Однако бывают и более необычные случаи.

Так, в список арестованного имущества вошли собака колли, вертолетный двигатель ТВЗ-117, ковш для спецтехники, надувная лодка, умная-колонка, беговая дорожка, синтезатор, доильный зал и коровник, снегоход и квадроцикл. Также под арест попадали игровая приставка, изолирующий костюм для работы с химическими веществами и зерноуборочный комбайн.

Ранее приставы объявили в розыск владельца новосибирского ломбарда, который задолжал своим сыновьям больше полумиллиона.

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Судебные приставы Арест Имущество ГУФССП по Новосибирской области Новосибирск
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Комментарии
6
266139480
1 час
Вартан Кочьян все видит и подучил учеников !
Гость
1 час
Собаку отбирать - это зверство, собака то чем виновата? Тоже мне, нашли имущество...
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