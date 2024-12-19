Владелец новосибирского ломбарда задолжал бывшим больше полумиллиона — его объявили в розыск

Мужчина уже привлекался к ответственности, например, он 40 часов занимался благоустройством в районной администрации Источник: пресс-служба ГУФССП по Новосибирской области, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске разыскивают 37-летнего должника Парвиза Хакимовича Хасанова, он более года не платит алименты троим сыновьям от разных браков и бывшей жене. Мужчина владеет ломбардом, но скрывает свой доход.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области, первый долг Парвиза Хасанова перед 10-летним сыном составил 64 тысячи рублей, во втором браке он задолжал четырехлетнему сыну 440 тысяч рублей, третьему — 90 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал мужчину платить алименты и бывшей жене, долг перед ней — 140 тысяч рублей. В общей сложности мужчина задолжал 734 тысячи рублей.

Мужчина скрывается от приставов с августа этого года, за долги его даже наказывали. Парвиз 40 часов занимался благоустройством в районной администрации.

— Предположительно Хасанов Парвиз Хакимович проживает с женщиной в гражданском браке в Новосибирске на улице Бориса Богаткова. У них есть совместные дети. Однако женщина говорит, что Хасанов с ними не проживает, — сообщили приставы.

У Парвиза Хасанова сейчас есть свой бизнес, он владеет ломбардом. По информации приставов, доходы от него он скрывает, а сотрудники о местонахождении начальника ничего не знают. Кроме того, должник зарегистрирован как предприниматель. Он предоставляет услуги ассенизатора, но оплату получает наличными, отмечают в ГУ ФССП.

— Все имущество: спецтехника, грузовые автомобили зарегистрированы на третьих лиц, — говорят в пресс-службе.

Если вам что-либо известно о мужчине на фото, вы знаете его место нахождения, сообщите об этом по телефонам дежурной части ГУФССП России по Новосибирской области +7 (383) 241-07-06, +7 (383) 241-07-64, +7-913-989-90-85, +7 913-749-11-36.