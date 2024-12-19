НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-9°

ясная погода, без осадков

ощущается как -14

3 м/c,

южн.

 756мм 71%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Запретили учиться в школах
Что дарить родителям
«САХ» вывозит воздух
Копим на будущее с ПДС
Че Гевара с Первомайки
Нейродеды Морозы
Выбираем ёлку
Семья Владелец новосибирского ломбарда задолжал бывшим больше полумиллиона — его объявили в розыск

Владелец новосибирского ломбарда задолжал бывшим больше полумиллиона — его объявили в розыск

Новосибирские приставы объявили в розыск 37-летнего должника

2 136
39 комментариев

Мужчина уже привлекался к ответственности, например, он 40 часов занимался благоустройством в районной администрации

Источник:

В Новосибирске разыскивают 37-летнего должника Парвиза Хакимовича Хасанова, он более года не платит алименты троим сыновьям от разных браков и бывшей жене. Мужчина владеет ломбардом, но скрывает свой доход.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области, первый долг Парвиза Хасанова перед 10-летним сыном составил 64 тысячи рублей, во втором браке он задолжал четырехлетнему сыну 440 тысяч рублей, третьему — 90 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал мужчину платить алименты и бывшей жене, долг перед ней — 140 тысяч рублей. В общей сложности мужчина задолжал 734 тысячи рублей.

Мужчина скрывается от приставов с августа этого года, за долги его даже наказывали. Парвиз 40 часов занимался благоустройством в районной администрации.

— Предположительно Хасанов Парвиз Хакимович проживает с женщиной в гражданском браке в Новосибирске на улице Бориса Богаткова. У них есть совместные дети. Однако женщина говорит, что Хасанов с ними не проживает, — сообщили приставы.

У Парвиза Хасанова сейчас есть свой бизнес, он владеет ломбардом. По информации приставов, доходы от него он скрывает, а сотрудники о местонахождении начальника ничего не знают. Кроме того, должник зарегистрирован как предприниматель. Он предоставляет услуги ассенизатора, но оплату получает наличными, отмечают в ГУ ФССП.

— Все имущество: спецтехника, грузовые автомобили зарегистрированы на третьих лиц, — говорят в пресс-службе.

Если вам что-либо известно о мужчине на фото, вы знаете его место нахождения, сообщите об этом по телефонам дежурной части ГУФССП России по Новосибирской области +7 (383) 241-07-06, +7 (383) 241-07-64, +7-913-989-90-85, +7 913-749-11-36.

Недавно приставы объявили в розыск 44-летнего сибиряка из-за огромного долга по алиментам. Мужчину скрывала его мама.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Приставы Долг Алименты
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
41
солдат
1 час
Всё как в песне ...и султан ... и три жены ... и детей куча ... всё по классике ...
Картавый
54 минуты
Человек не платит алименты, скрывает доходы и с высокой долей вероятности уходит от налогов - и его никто не ищет. А у вас за долг в 200 рублей по коммуналке завтра все счета и карты арестуют.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Людмила,72

rer,62

e_lena,24

Ольга,49

Серый мышъ,54

Иван,38

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление