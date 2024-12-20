НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -11

3 м/c,

южн.

 751мм 61%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Преследует детей
Охота на подарки
Сколько получают Деды Морозы
Маршрут для каникул по сказкам
Пересадили сердце
Как побороть похмелье
Город «Это незатхлый город»: Артемий Лебедев поддержал Пермь в борьбе за звание Молодежной столицы России

«Это незатхлый город»: Артемий Лебедев поддержал Пермь в борьбе за звание Молодежной столицы России

Голосование заканчивается завтра, а за свой регион проголосовать нельзя

286
Написать комментарий

Один из авторов Пермской культурной революции призвал проголосовать за наш город

Источник:

Артемий Лебедев поддержал Пермь в борьбе за звание Молодежной столицы России в 2025 году. Дизайнер призвал проголосовать за наш город в опросе, срок которого истекает в пятницу, 20 декабря.

— Пермь однозначно такого шанса заслуживает — как минимум это не затхлый город, в котором что-то происходит (если вы понимаете), — написал Лебедев в Telegram. — Да и мэр стоит за Пермь горой — встает на защиту, даже если для этого надо зарубиться с известной личностью.

Дизайнер отметил, что, по словам туристов, Пермь за последние годы расцвела. «Жизнь кипит, творчество не останавливается, фестивали проводятся», — отметил Артемий Лебедев.

Напомним, летом 2024 года Артемий Лебедев называл Пермь затхлым городом после того, как из-за будущего строительства нового моста и развязки, а также «износа конструкции» снесли арт-объект «Пермские ворота». После этого в публичную полемику с ним вступил мэр Перми Эдуард Соснин. «Артемий не чужой для нашего города человек, но он явно давно не был у нас», — написал тогда градоначальник в соцсетях.

Голосование за звание Молодежной столицы России в 2025 году проходит на «Госуслугах». Кроме Перми можно выбрать Новый Уренгой, Омск, Томск и Хабаровск. При этом запрещено голосование за город, в регионе которого зарегистрирован человек — пермякам за Пермь не проголосовать.

По состоянию на вечер четверга, 19 декабря, на первом месте в опросе Омск — за него проголосовало 246 тысяч человек (39%). Пермь пока на втором месте с 235 тысячами голосов (37%). Разрыв между первым и вторым местами составляет 11 тысяч голосов.

За сутки до окончания голосования Пермь на II месте

Источник:

В поддержку Перми как Молодежной столицы России уже выступили Илья Авербух, Дмитрий Хрусталёв, Дмитрий Губерниев, Николай Наумов и Светлана Пермякова, а в 2023 году Пермь принимала Всероссийскую студенческую весну.

Чтобы первыми узнавать обо всём, что происходит в Перми и Пермском крае, подпишитесь на наш канал в Telegram.

ПО ТЕМЕ
Молодежная столица России Артемий Лебедев Студия Артемия Лебедева Культурная революция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Саша,37

Elena,49

Наталья,60

БезНика,44

Алексей,38

Людмила,72

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление