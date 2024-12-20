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Город В Новосибирской области сократилось количество детей мигрантов — смотрим инфографику по годам

В Новосибирской области сократилось количество детей мигрантов — смотрим инфографику по годам

Несовершеннолетних мигрантов в регионе, по данным МВД, становится меньше не первый год

988
12 комментариев

Сейчас на территории Новосибирской области зарегистрировано более 15 тысяч детей мигрантов

Источник:

За последние два года заметно сократилось количество детей мигрантов, находящихся на территории Новосибирской области. Об этом НГС рассказали в региональном ГУ МВД России.

По данным ведомства, в 2024 году на территории Новосибирской области количество зарегистрированных несовершеннолетних мигрантов составило более 15 тысяч человек.

Источник:

Судя по статистике, число детей мигрантов в регионе ощутимо убывает не первый год. Так, в 2022 году их количество составляло более 21 тысячи, в 2023 году — более 17 тысяч человек.

Накануне НГС разбирался, к каким проблемам приведет то, что детям мигрантов запретили учиться в школах без знания русского.

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Комментарии
12
Гость
1 час
это радует
Гость
23 минуты
Никуда они не сократились, просто в школу и в сад не ходят. С ними сидят бабки, пока они маленькие, а потом начинают лук перебирать и хурму. тесто для лепешек месить. Это наши дети на виду.
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