В Новосибирской области сократилось количество детей мигрантов — смотрим инфографику по годам

Сейчас на территории Новосибирской области зарегистрировано более 15 тысяч детей мигрантов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











За последние два года заметно сократилось количество детей мигрантов, находящихся на территории Новосибирской области. Об этом НГС рассказали в региональном ГУ МВД России.

По данным ведомства, в 2024 году на территории Новосибирской области количество зарегистрированных несовершеннолетних мигрантов составило более 15 тысяч человек.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Судя по статистике, число детей мигрантов в регионе ощутимо убывает не первый год. Так, в 2022 году их количество составляло более 21 тысячи, в 2023 году — более 17 тысяч человек.