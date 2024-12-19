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Город В Новосибирске выяснили, почему собак ударило током у светофора

В Новосибирске выяснили, почему собак ударило током у светофора

Проблему удалось устранить

606
3 комментария

Светофор стоит на пересечении Восхода и улицы 9 Ноября

Источник:

Мэрия Новосибирска отчиталась об устранении неисправности, которая привела к поражению собак электрическим током под светофором на улице Восход. Ранее горожанин рассказал, что пострадали минимум два питомца.

В мэрии Новосибирска на запрос НГС ответили, что сообщение в МБУ «ГЦОДД» приняли 15 декабря. В нем говорилось о неисправности светофора и напряжении на его опоре. Проверка никаких нарушений не нашла. Но на линии освещения специалисты обнаружили повреждение распределительного щитка.

— Неисправность была оперативно устранена, светофор работает в штатном режиме, — рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

В пресс-центре мэрии Новосибирска отметили, что в управление по работе с обращениями и общественную приемную мэра обращения о том, что светофор бьет кого-то током, не поступали.

Про подозрительный светофор на перекрестке улиц Восход и 9 Ноября, рядом с которым током ударило двух собак, рассказал НГС новосибирец Антон. Его чихуахуа получила удар две недели назад, а потом точно также пострадал бигль.

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Новосибирск Удар током Неисправность Мэрия Новосибирска ответ властей
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Комментарии
3
548762801
3 минуты
"Наводящий ток", о котором говорил "специалист" в прошлой статье, устранили? 😂😂😂
Гость
7 минут
Собаки метили територию?
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