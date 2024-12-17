«Визжит и не успокаивается»: новосибирец наткнулся на подозрительный светофор, рядом с которым бьет током собак

Светофор стоит на пересечении Восхода и улицы 9 Ноября Источник: Читатель НГС Антон











Новосибирец встретился подозрительный светофор, рядом с которым током ударило двух собак. В Городском центре организации дорожного движения Новосибирска пообещали провести проверку.

Житель Новосибирска Антон рассказал редакции НГС, что током, в частности ударило его собаку. По словам читателя, это произошло по адресу Восход, 20 — со стороны магазина «Пятерочка».

— Первый раз я сообщал о проблеме по номеру 051 две недели назад. Моего чихуахуа Хофу щипануло током, он отскочил, напугался. Я заподозрил, что дело в этом, и позвонил чтобы проверили. А сейчас уже убедился на 100 %, — рассказал Антон. — Вчера очень сильно ударило током бигля, который шел с женщиной. Я услышал визг, прям дикий. Я сперва подумал, что хозяйка собаке на ногу наступила. И она визжит и не успокаивается, прям плачет. Оказалось, он просто подошел и наступил на болты (крепление столба). Я думал рукой их потрогать, но что-то не стал.

О случившемся Антон сообщил по номеру 051 в ЕДДС и по номеру 112 в полицию. В ГЦОДД Новосибирска подтвердили, что такое обращение действительно было, светофор проверят.

Как удалось выяснить НГС, в ближайшие к месту происшествия ветеринарные клиники с электротравмами владельцы собак не обращались.

Как пояснил НГС практикующий электрик с 20-летним стажем Игорь Харитонов, «дернуть» током может в случае, если повреждена изоляция и на корпус попала влага.

— Либо нет заземления, либо, может быть, где-то изоляция повреждена. Из-за влажности создаётся конденсат и по конденсату пробивает на корпус. Убить таким образом человека вряд ли возможно, но пощипать может хорошо, — объяснил он. — Всё равно должен сработать автомат, если будет прямое короткое замыкание. А так, скорее всего, это наводящий ток.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.