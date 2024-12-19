Закроются на пять дней: стало известно, как будут работать социальные ярмарки в Новосибирске в праздники

Стало известно, как будут работать социальные ярмарки в Новосибирске в новогодние праздники. Пять дней подряд купить продукты не получится.
По данным пресс-центра мэрии, изменится график работы двух городских социальных продовольственных ярмарок: по улице Большевистской, 131 и улице Петухова, 69. Изменения коснутся новогодних праздников.
С 24 по 30 декабря — с 10.00 до 19.00 ежедневно;
С 31 декабря 2024 года по 5 января 2025 года — выходные дни;
С 6 по 11 января 2025 года с 10.00 до 19.00 ежедневно, кроме 7 января 2025 года;
7 января 2025 года — с 10.00 до 16.00.
С 14 января ярмарки будут работать в обычном режиме: вторник — субботу с 10:00 до 19:00.
Недавно НГС писал о том, что в здании городской ярмарки на Большевистской один за другим закрываются отделы. Покупатели беспокоятся, продавцы сталкиваются с трудностями, а администрация объясняет подобное естественным явлением.