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Город Новый год в Новосибирске Закроются на пять дней: стало известно, как будут работать социальные ярмарки в Новосибирске в праздники

Закроются на пять дней: стало известно, как будут работать социальные ярмарки в Новосибирске в праздники

Смотрим график работы

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1 комментарий

Две ярмарки закроются на пять дней

Источник:

Стало известно, как будут работать социальные ярмарки в Новосибирске в новогодние праздники. Пять дней подряд купить продукты не получится.

По данным пресс-центра мэрии, изменится график работы двух городских социальных продовольственных ярмарок: по улице Большевистской, 131 и улице Петухова, 69. Изменения коснутся новогодних праздников.

  • С 24 по 30 декабря — с 10.00 до 19.00 ежедневно;

  • С 31 декабря 2024 года по 5 января 2025 года — выходные дни;

  • С 6 по 11 января 2025 года с 10.00 до 19.00 ежедневно, кроме 7 января 2025 года;

  • 7 января 2025 года — с 10.00 до 16.00.

С 14 января ярмарки будут работать в обычном режиме: вторник — субботу с 10:00 до 19:00.

Недавно НГС писал о том, что в здании городской ярмарки на Большевистской один за другим закрываются отделы. Покупатели беспокоятся, продавцы сталкиваются с трудностями, а администрация объясняет подобное естественным явлением.

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Комментарии
1
Гость
49 минут
💩oоpячиева, безграмотная🐷.
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