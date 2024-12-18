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Город «Полностью закончим в 2025 году»: путепровод на Добролюбова в Новосибирске открыли для движения — там собирались пробки

«Полностью закончим в 2025 году»: путепровод на Добролюбова в Новосибирске открыли для движения — там собирались пробки

Работы на путепроводе начали еще в сентябре

453
2 комментария

Из-за перекрытия путепровода на участке регулярно собирались пробки

Источник:

В Новосибирске открыли для движения путепровод на улице Добролюбова. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

— Путепровод на улице Добролюбова в сторону Зыряновской открыт для движения. Ремонтные работы начались в сентябре — состояние объекта угрожало безопасности дорожного движения, — написал глава Новосибирска.

По словам Максима Кудрявцева, в этом году на путепроводе заменили дорожное покрытие на одной полосе, по правой стороне обновили перила и ограждения, а также отремонтировали тротуар и установили водоотводной лоток.

— Полностью работы завершим в следующем году, — подчеркнул мэр.

Ранее НГС писал, что из-за перекрытия полосы на этом путепроводе на улице Добролюбова регулярно собирались пробки. Планировалось, что ограничения снимут 14 ноября, но этот процесс затянулся аж до 18 декабря.

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Комментарии
2
Zemb
12 минут
делали, но не доделали....молодцы. теперь пробок там не будет никогда!
Гость
4 минуты
То есть ездить там опасно, начали ремонтировать, не доделали и открыли на авось?
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