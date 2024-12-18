«Полностью закончим в 2025 году»: путепровод на Добролюбова в Новосибирске открыли для движения — там собирались пробки

В Новосибирске открыли для движения путепровод на улице Добролюбова. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
— Путепровод на улице Добролюбова в сторону Зыряновской открыт для движения. Ремонтные работы начались в сентябре — состояние объекта угрожало безопасности дорожного движения, — написал глава Новосибирска.
По словам Максима Кудрявцева, в этом году на путепроводе заменили дорожное покрытие на одной полосе, по правой стороне обновили перила и ограждения, а также отремонтировали тротуар и установили водоотводной лоток.
— Полностью работы завершим в следующем году, — подчеркнул мэр.
Ранее НГС писал, что из-за перекрытия полосы на этом путепроводе на улице Добролюбова регулярно собирались пробки. Планировалось, что ограничения снимут 14 ноября, но этот процесс затянулся аж до 18 декабря.