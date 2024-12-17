Более 100 детей скончалось в Новосибирской области с начала года — статистика ЗАГСа

В Новосибирской области с начала года составлено 34275 записей актов о смерти. Среди них более 100 детей до трех лет. Об этом НГС сообщили в региональном ЗАГСе.
— Органами ЗАГС Новосибирской области с начала года составлено 118 записей актов составлено в отношении детей, не достигших возраста трех лет, — пояснили в управлении.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области более чем на 10 тысяч человек смертность превышает рождаемость. Такие данные опубликовал ЗАГС по итогам 11 месяцев 2024 года.