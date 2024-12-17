НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-11°

пасмурно, без осадков

ощущается как -17

5 м/c,

южн.

 768мм 63%
Подробнее
6 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Забирают штрафы в Москву
Что дарить родителям
Снесли сквер
Копим на будущее с ПДС
Цены на икру
Нейродеды Морозы
Электричка в Клюквенный
Город Более 100 детей скончалось в Новосибирской области с начала года — статистика ЗАГСа

Более 100 детей скончалось в Новосибирской области с начала года — статистика ЗАГСа

За 11 месяцев умерло более 34 тысяч человек

439
6 комментариев

Смертность превышает рождаемость в регионе

Источник:

В Новосибирской области с начала года составлено 34275 записей актов о смерти. Среди них более 100 детей до трех лет. Об этом НГС сообщили в региональном ЗАГСе.

— Органами ЗАГС Новосибирской области с начала года составлено 118 записей актов составлено в отношении детей, не достигших возраста трех лет, — пояснили в управлении.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области более чем на 10 тысяч человек смертность превышает рождаемость. Такие данные опубликовал ЗАГС по итогам 11 месяцев 2024 года.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
ЗАГС Смертность Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
14 минут
лена путина: и это толтко в нсо "Среди них более 100 детей до трех лет."? а по рф?? а от трех лет до 18 лет сколько детей?
Гость
9 минут
Отрицательная демография в действии.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

MiGEl,34

Альнаир,52

Юрий,64

Elena,48

Екатерина,29

Дмитрий,43

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление