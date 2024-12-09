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Город «Делали для ребятишек — теперь ничего нет»: в новосибирском Сосновом бору снесли Ротари Парк

«Делали для ребятишек — теперь ничего нет»: в новосибирском Сосновом бору снесли Ротари Парк

Площадку решили демонтировать еще два года назад

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С площадки исчезли все аттракционы

Источник:

В Калининском районе Новосибирска демонтировали аттракционы Ротари Парка. Площадка для досуга детей с ограниченными возможностями располагалась в Сосновном бору. Об этом НГС сообщил местный житель Роман.

— На днях шёл и увидел, что там больше ничего нет. Не указано, кто и зачем всё демонтировал. Есть ощущение, что еще осенью всё было в порядке. Непонятно, что произошло. Делали для ребятишек — теперь ничего нет, — недоумевает новосибирец.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в МАУ «Дирекцию городских парков». Заместитель директора учреждения Сергей Шкарупа объяснил, что всё дело в технологическом регламенте.

— Это касается всех детских площадок, не только в Новосибирске. Существует технологический регламент: если срок эксплуатации оборудования истек — его нужно убирать, даже если оно всё еще в хорошем состоянии, — рассказал Сергей Шкарупа.

Вот как выглядела эта площадка раньше

Источник:

Замдиректора учреждения добавил, что решение о закрытии парка было вынесено два года назад, однако демонтаж произошёл в этом году.

Сергей Шкарупа также отметил, что сейчас ведется работа по созданию новой площадки на этом участке. Правда, сроки пока неизвестны — всё будет зависеть от финансирования.

Открытие Ротари Парка в Сосновом бору прошло 4 сентября 2014 года. Парк состоял из нескольких игровых площадок, каждая из которых была адаптирована для детей с ограниченными возможностями.

Ранее НГС писал о том, за что новосибирцы любят и ругают Нижнюю Ельцовку.

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Новосибирск Сосновый Бор Парк Дети
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Комментарии
10
Buravchik
11 минут
Дебилизм процветает...
Татьяна 53
5 минут
Не иначе как, замыслили новое строительство.
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