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Город тест Омск или Новосибирск? Попробуйте отличить два города — сложный тест

Омск или Новосибирск? Попробуйте отличить два города — сложный тест

Проверьте, хорошо свои знания по фотографиям

1 157
15 комментариев

Два красивых города

Источник:

Омск и Новосибирск — два крупных города, которые часто сравнивают. Споры о том, где чище, красивее, безопаснее и вообще лучше, кажется, не утихнут никогда.

Наши коллеги из NGS55.RU решил проверить, много ли внешних отличий у двух сибирских городов, и подобрал несколько фотографий. Попробуйте угадать, на каких из них — Омск, а на каких — Новосибирск.

ТЕСТПройден 353 раза
1 / 15

Вы выходите из поезда и оказываетесь на вокзале в…

  • Новосибирске

  • Омске

2 / 15

Какая это улица и где она находится?

  • Улица Бархатовой в Омске

  • Улица Лаврова в Новосибирске

3 / 15

А это что за улица?

  • Улица Новосибирская в Омске

  • Улица Омская в Новосибирске

4 / 15

Памятники Ленину есть везде. Где стоит этот?

  • В Новосибирске

  • В Омске

5 / 15

Где находится этот Дворец культуры?

  • Это же ДК «Железнодорожник», он в Омске!

  • По-моему, это Дворец культуры железнодорожников в Новосибирске

6 / 15

Что это за школа?

  • Новосибирский лицей № 136

  • Омский лицей № 137

7 / 15

Красивая заснеженная улица. Как она называется и в каком городе ее можно найти?

  • Железнодорожная улица, Новосибирск

  • Улица Фрунзе, Омск

8 / 15

Где сделали этот кадр?

  • В Омске

  • В Новосибирске

9 / 15

Теперь сложный вопрос. Где находится эта заправка?

  • Может быть, в Омске

  • Наверное, в Новосибирске

10 / 15

Еще немного поговорим про памятники. Чей Достоевский?

  • Новосибирский

  • Омский

11 / 15

В каком городе можно найти такую поликлинику?

  • В Новосибирске

  • В Омске

12 / 15

Увидеть эту церковь можно, прогуливаясь по…

  • Новосибирску

  • Омску

13 / 15

Что это за стадион?

  • Это омский стадион «Динамо»

  • Всё просто! На фото — новосибирский стадион «Спартак»

14 / 15

Это красивое здание можно найти в…

  • Омске

  • Новосибирске

15 / 15

Узнали реку?

  • Похоже на Обь в Новосибирске

  • Это наш омский Иртыш

Фотографии взяты с сервиса «Яндекс.Карты».

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Комментарии
17
Почётный гражданин Левосибирска
28 минут
Самый тупой тест на НГС. Вопрос 8: Где сделали этот кадр? Да, где угодно. Хоть в Караганде. С таким же успехом можно сфотографировать белку на сосне и спросить где она живет.
142514821
17 минут
Про улицу Бархатовой я знаете как угадал? Увидел нормальное ограждение вдоль дороги. В Новосибирске таких нет - только отвратительные кладбищенские оградки "привет Локтю"
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