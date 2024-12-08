Омск или Новосибирск? Попробуйте отличить два города — сложный тест

Омск и Новосибирск — два крупных города, которые часто сравнивают. Споры о том, где чище, красивее, безопаснее и вообще лучше, кажется, не утихнут никогда.
Наши коллеги из NGS55.RU решил проверить, много ли внешних отличий у двух сибирских городов, и подобрал несколько фотографий. Попробуйте угадать, на каких из них — Омск, а на каких — Новосибирск.
Вы выходите из поезда и оказываетесь на вокзале в…
Новосибирске
Омске
Какая это улица и где она находится?
Улица Бархатовой в Омске
Улица Лаврова в Новосибирске
А это что за улица?
Улица Новосибирская в Омске
Улица Омская в Новосибирске
Памятники Ленину есть везде. Где стоит этот?
В Новосибирске
В Омске
Где находится этот Дворец культуры?
Это же ДК «Железнодорожник», он в Омске!
По-моему, это Дворец культуры железнодорожников в Новосибирске
Что это за школа?
Новосибирский лицей № 136
Омский лицей № 137
Красивая заснеженная улица. Как она называется и в каком городе ее можно найти?
Железнодорожная улица, Новосибирск
Улица Фрунзе, Омск
Где сделали этот кадр?
В Омске
В Новосибирске
Теперь сложный вопрос. Где находится эта заправка?
Может быть, в Омске
Наверное, в Новосибирске
Еще немного поговорим про памятники. Чей Достоевский?
Новосибирский
Омский
В каком городе можно найти такую поликлинику?
В Новосибирске
В Омске
Увидеть эту церковь можно, прогуливаясь по…
Новосибирску
Омску
Что это за стадион?
Это омский стадион «Динамо»
Всё просто! На фото — новосибирский стадион «Спартак»
Это красивое здание можно найти в…
Омске
Новосибирске
Узнали реку?
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Это наш омский Иртыш
Фотографии взяты с сервиса «Яндекс.Карты».