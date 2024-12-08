Омск или Новосибирск? Попробуйте отличить два города — сложный тест

Омск и Новосибирск — два крупных города, которые часто сравнивают. Споры о том, где чище, красивее, безопаснее и вообще лучше, кажется, не утихнут никогда.

Наши коллеги из NGS55.RU решил проверить, много ли внешних отличий у двух сибирских городов, и подобрал несколько фотографий. Попробуйте угадать, на каких из них — Омск, а на каких — Новосибирск.