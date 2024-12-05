Дом, которому исполнилось 84 года, снесут в Новосибирске — на это потребуется 10 дней

Здание построили в 1940 году Источник: Quentin Tarantino / 2ГИС











В Новосибирске снесут дом на улице Серафимовича, 3 в Ленинском районе. Деревянному зданию 84 года.

Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте «РТС-Тендер». Заказчик — муниципальное «Городское жилищное агентство». Работы оценили почти в 600 тысяч рублей.

Дом должны снести за 10 дней. Подрядчику предстоит выполнить работы до 20 декабря 2024 года.

В сервисе 2ГИС указано, что дом на Серафимовича построили в 1940 году. В здании два подъезда и два этажа. Здание признали аварийным.