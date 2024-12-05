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Город Дом, которому исполнилось 84 года, снесут в Новосибирске — на это потребуется 10 дней

Дом, которому исполнилось 84 года, снесут в Новосибирске — на это потребуется 10 дней

Здание находится в Ленинском районе

1 990
14 комментариев

Здание построили в 1940 году

Источник:

В Новосибирске снесут дом на улице Серафимовича, 3 в Ленинском районе. Деревянному зданию 84 года.

Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте «РТС-Тендер». Заказчик — муниципальное «Городское жилищное агентство». Работы оценили почти в 600 тысяч рублей.

Дом должны снести за 10 дней. Подрядчику предстоит выполнить работы до 20 декабря 2024 года.

В сервисе 2ГИС указано, что дом на Серафимовича построили в 1940 году. В здании два подъезда и два этажа. Здание признали аварийным.

В августе стало известно, что мэрия Новосибирска изымает 78-летний барак в микрорайоне Телецентр в 3-м переулке Серафимовича для комплексного развития территории (КРТ). Постановление об этом появилось на муниципальном портале.

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Комментарии
14
ruterist
29 минут
сгорит скоро
Noname13
11 минут
600 тыс. за снос, что-то дороговато. Наймите рабочих на Хилокском человек 10 и они его разберут на доски за неделю и стоить это будет в пять раз дешевле.
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