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Город В Новосибирске спасут полувековые ели на Богдашке — во время раскопок у них повредили корни

В Новосибирске спасут полувековые ели на Богдашке — во время раскопок у них повредили корни

Деревья весной подкормят и будут обильно поливать

716
14 комментариев

Возраст деревьев превышает 60 лет

Источник:

В Новосибирске прекратили раскопки на улице Богдана Хмельницкого рядом с полувековыми деревьями. Ранее во время работ задели корни деревьев. Проблему обсудили на оперативном совещании в мэрии во вторник, 3 декабря.

О том, что около ЛДС «Сибирь» во время прокладки труб к новому дому рабочие повредили корни 60-летних голубых елей, редакции NGS.RU рассказала местная жительница Алина Елизарова. Она отметила, что рабочие подошли вплотную к деревьям, из-за чего повредили корневую систему.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев зачитал обращение жителей насчет угрозы гибели елей на улице Богдана Хмельницкого. Глава администрации Калининского района Герман Шатула признал, что там прокладывали инженерные коммуникации, которые могут представлять угрозу для деревьев.

— Поэтому мы работы прекратили, как только нам эта информация стала известна. Провели обследование, — сообщил глава района.

Агроном и специалист по благоустройству составили акт осмотра деревьев. Герман Шатула подчеркнул, что сейчас нет угрозы падения и гибели елей. Но деревьям может грозить болезнь и дальнейшее усыхание.

— Поэтому сегодня с застройщиком все необходимые мероприятия проведены, даны рекомендации по обильному поливу в весенний период, подкормке деревьев. И будем наблюдать в течение года. Если вдруг что-то произойдет с деревьями, то уже тогда будем принимать меры к застройщику, — пообещал Герман Шатула.

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Комментарии
14
Гость
23 минуты
Короче, конец деревьям. Ну почему везде у нас одни дураки и нет от них спасения.
Марпл Это Я
11 минут
Ну и какие меры будут принимать, если ели погибнут? Новые посадят? Пустили козла в огород 🤨
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