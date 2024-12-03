В Новосибирске спасут полувековые ели на Богдашке — во время раскопок у них повредили корни

Возраст деревьев превышает 60 лет Источник: Читательница NGS.RU Алина Елизарова











В Новосибирске прекратили раскопки на улице Богдана Хмельницкого рядом с полувековыми деревьями. Ранее во время работ задели корни деревьев. Проблему обсудили на оперативном совещании в мэрии во вторник, 3 декабря.

О том, что около ЛДС «Сибирь» во время прокладки труб к новому дому рабочие повредили корни 60-летних голубых елей, редакции NGS.RU рассказала местная жительница Алина Елизарова. Она отметила, что рабочие подошли вплотную к деревьям, из-за чего повредили корневую систему.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев зачитал обращение жителей насчет угрозы гибели елей на улице Богдана Хмельницкого. Глава администрации Калининского района Герман Шатула признал, что там прокладывали инженерные коммуникации, которые могут представлять угрозу для деревьев.

— Поэтому мы работы прекратили, как только нам эта информация стала известна. Провели обследование, — сообщил глава района.

Агроном и специалист по благоустройству составили акт осмотра деревьев. Герман Шатула подчеркнул, что сейчас нет угрозы падения и гибели елей. Но деревьям может грозить болезнь и дальнейшее усыхание.