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Город «Эти ели — символ района»: рабочие повредили полувековые деревья у старого ЛДС в Новосибирске — видео с места происшествия

«Эти ели — символ района»: рабочие повредили полувековые деревья у старого ЛДС в Новосибирске — видео с места происшествия

Местные жители опасаются, что деревья погибнут

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101 комментарий

Возраст деревьев превышает 60 лет

Источник:

Около ЛДС «Сибирь» во время прокладки труб к новому дому рабочие повредили корни 60-летних голубых елей. Об этом редакции NGS.RU рассказала местная жительница Алина Елизарова.

Рядом с ЛДС на улице Богдана Хмельницкого, 19/3 находится ЖК «Сосновый бор». Три дома уже готовы, идет строительство четвертого. По словам Алины, котлован под новую теплотрассу начали копать около недели назад. Она отметила, что рабочие подошли слишком вплотную к деревьям, из-за чего повредили корневую систему.

Источник:

— Этим деревьям уже больше 60 лет. И эти ели — это символ района, их не трогали, когда там сносили всё и строили другие дома. Сейчас им разрешили копать только в полутора метрах от кроны. А они раскопали очень близко, что и до ствола там метра нет, — рассказывает Алина.

Она добавила, что обращалась по этой ситуации в полицию — там обещали передать заявку.

Редакция NGS.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД, а также направила запросы в мэрию Новосибирска, управляющую компанию «СД Капитал Сервис» и застройщику жилого комплекса ООО «Клуб Отдых».

Ранее стало известно, что возле лицея «Надежда Сибири» в Новосибирске уберут сквер.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено:

— Сообщение в полицию поступало, зарегистрировано в установленном порядке. На место выезжал экипаж патрульно-постовой службы. Проводится проверка, — пояснили в МВД.

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Деревья Стройка Котлован Новосибирск
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Комментарии
101
Объективный наблюдатель
30 ноября, 17:15
Они изуродовали целую улицу этими уродами домами ! Так что плевать они все там хотели на эти деревья. Сейчас какой нибудь феерический бред как всегда выдадут на публику. А гражданам с БХ напомню, что когда проходили митинги против застройки еще при Прибыловце приходила от силы сотня ......остальные где были?! Так что первопричину вы можете обнаружить подойдя к зеркалу!
zenich2017
30 ноября, 17:28
Им до этих елей, они через месяц в Узбекистан уедут и давай досвидание, другие в Москву и живите как хотите
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