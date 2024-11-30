«Эти ели — символ района»: рабочие повредили полувековые деревья у старого ЛДС в Новосибирске — видео с места происшествия

Около ЛДС «Сибирь» во время прокладки труб к новому дому рабочие повредили корни 60-летних голубых елей. Об этом редакции NGS.RU рассказала местная жительница Алина Елизарова.
Рядом с ЛДС на улице Богдана Хмельницкого, 19/3 находится ЖК «Сосновый бор». Три дома уже готовы, идет строительство четвертого. По словам Алины, котлован под новую теплотрассу начали копать около недели назад. Она отметила, что рабочие подошли слишком вплотную к деревьям, из-за чего повредили корневую систему.
— Этим деревьям уже больше 60 лет. И эти ели — это символ района, их не трогали, когда там сносили всё и строили другие дома. Сейчас им разрешили копать только в полутора метрах от кроны. А они раскопали очень близко, что и до ствола там метра нет, — рассказывает Алина.
Она добавила, что обращалась по этой ситуации в полицию — там обещали передать заявку.
Редакция NGS.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального МВД, а также направила запросы в мэрию Новосибирска, управляющую компанию «СД Капитал Сервис» и застройщику жилого комплекса ООО «Клуб Отдых».
Ранее стало известно, что возле лицея «Надежда Сибири» в Новосибирске уберут сквер.
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— Сообщение в полицию поступало, зарегистрировано в установленном порядке. На место выезжал экипаж патрульно-постовой службы. Проводится проверка, — пояснили в МВД.