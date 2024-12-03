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Город От -15 до 0: в Новосибирск придут погодные качели — прогноз обеспокоил мэра

От -15 до 0: в Новосибирск придут погодные качели — прогноз обеспокоил мэра

Максим Кудрявцев переживает за безопасность жителей из-за гололеда

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31 комментарий

Тротуары необходимо очистить для безопасности горожан

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В Новосибирске до конца недели ожидаются погодные качели. Прогноз озвучили на оперативном совещании в мэрии во вторник, 3 декабря.

Начальник департамента по ЧС Сергей Куценко сообщил, на неделе сохранится снежная и умеренно морозная погода. Ночами столбик термометра будет опускаться до -15 градусов, днем от -4 до -9 градусов, в середине недели возможно потепление до 0 градусов.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил профильным департаментам и главам районов обратить внимание на содержание тротуаров и переходов.

— Осень была мягкая, много перепадов температур из плюса в минус, вследствие этого образуется наледь. Прошу усилить контроль за содержанием тротуаров, пешеходных переходов, лестничных маршей, потому что в первую очередь — это безопасность наших горожан. Чтобы избежать травм, — поручил Максим Кудрявцев.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на декабрь в Новосибирской области. В конце месяца может похолодать до -32 градусов.

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Новосибирск Погода Мэрия Тротуары в Новосибирске Наледь Максим Кудрявцев
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Комментарии
31
Zemb
1 час
особенно максима беспокоит гололёд вокруг ЦУМа... но можно не переживать, когда капАть начнут, там будет столько .... по колено, ну вы поняли, что гололёда не будет.
Живущий в Сибири
53 минуты
Кудря обеспокоился здоровьем горожан? Ах ты ж бозе мой, какой заботливый у нас пупсик... :)))
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