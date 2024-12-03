От -15 до 0: в Новосибирск придут погодные качели — прогноз обеспокоил мэра

В Новосибирске до конца недели ожидаются погодные качели. Прогноз озвучили на оперативном совещании в мэрии во вторник, 3 декабря.
Начальник департамента по ЧС Сергей Куценко сообщил, на неделе сохранится снежная и умеренно морозная погода. Ночами столбик термометра будет опускаться до -15 градусов, днем от -4 до -9 градусов, в середине недели возможно потепление до 0 градусов.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил профильным департаментам и главам районов обратить внимание на содержание тротуаров и переходов.
— Осень была мягкая, много перепадов температур из плюса в минус, вследствие этого образуется наледь. Прошу усилить контроль за содержанием тротуаров, пешеходных переходов, лестничных маршей, потому что в первую очередь — это безопасность наших горожан. Чтобы избежать травм, — поручил Максим Кудрявцев.
Синоптики опубликовали прогноз погоды на декабрь в Новосибирской области. В конце месяца может похолодать до -32 градусов.