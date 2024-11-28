Не просто парк: весной в Новосибирске начнут разворачивать новую набережную — разглядываем проект

участок условно разбит на две части: верхнее плато и нижняя прибрежная терраса Источник: НГС











В Новосибирске в следующем году хотят начать работы по созданию новой зеленой зоны. Парк на растянется на улице Саввы Кожевникова и займет более 50 тысяч квадратных метров. О том, что появится в парке «Чемской берег», рассказали на презентации проекта 28 ноября.

Как объяснил главный инженер проекта ООО «Кода» Алексей Хохлов, проектированный участок ограничен берегом реки Обь и улицей Саввы Кожевникова, он разбит на две части: верхнее плато и нижняя прибрежная терраса — она подвергается затоплению.

— Зона подтопляемая, сезонного использования. Поэтому площадок благоустройства в нижней части не предполагается. Но будет сделана тропа из природного камня, с возможностью переходов через промоины от ливневых коллекторов, — сказал Алексей Хохлов

Основные площадки строители разместят в верхней зоне территории. Так, речь идет о двух детских площадках и одной — спортивной. На участке установят место для отдыха с твердым покрытием и зону для пикников с рулонным газоном.

Основные объекты благоустройства появятся в верхней части парка Источник: НГС











Кроме того, парк включает хозяйственную зону с площадками для ТБК и участок для выгула собак. Чтобы связать верхнюю и нижнюю часть зеленой зоны, специалисты установят несколько лестниц — с северной и южной части участка.

На территории запланированы две смотровые площадки, нависающие над откосом, павильоны, общественные туалеты и охрана. При этом 80% участка займет озеленение — 4 гектара.

На площадке установят места для отдыха, спорта и другого Источник: НГС











Заммэра Ксения Антонова отметила, что сейчас площадка представляет собой неблагоустроенную рекреационную зону, которая стала популярным местом отдыха на берегу Оби у населения.

— Неорганизованный дикий пляж, пристань речного транспорта, — сказала Ксения Антонова.

Работы по благоустройству планируется начать уже в мае Источник: НГС











Алексей Хохлов добавил, что при обследовании территории специалисты нашли нелегальные постройки — гаражи, часть из них в охранной зоне реки. Директор МАУ «ЦУП КТБ» Игорь Долозов отметил, что они не должны там находиться.

—Эти объекты требуют демонтажа, потому что рядом с благоустроенной территорией, конечно, таких объектов находится не может, — подчеркнул Долозов.

Он также сообщил, что на участке также находится конечный остановочный пункт — его разместили, по сути, по середине парка. Руководитель предприятия заявил, что павильон нужно перенести для того, чтобы зона была более благоустроенной, комфортной и без визуального шума.

— Вопрос предварительно обсуждался под эгидой администрации района с управлением пассажирских перевозок, предварительное положительное решение было принято. Здесь просим поддержать и этого решение уже утвердить и пустить в реализацию, — сказал Игорь Долозов.

Уже сейчас разработка проектно-сметной документации завершена, в первой декаде декабря специалисты планируют обратиться в государственную вневедомственную экспертизу для получения заключения. Предварительно, в конце марта и в апреле начнутся конкурные процедуры, а в мае подрядчик уже выйдет на площадку.

— Проект организации строительства предусматривает двухсезонное благоустройство. В рамках первого строительного сезона 2025 года планируем завершить порядка 80-85% объекта. Это сетевые вопросы, полностью твердые покрытия, малые архитектурные формы, реконструкция лестниц, — сказал Игорь Долозов.

В 2026 году рабочие в основном будут заниматься озеленением. В разговоре с НГС Долозов уточнил, источниками финансирования станут средства регионального и городского бюджетов — 95% и 5% соответственно.

— От себя дополню, что это не просто парк для нас, это еще и набережная. Мы тоже в этом направлении будем системно работать, — добавил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.