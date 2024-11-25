«Здесь просто каток»: дети ходят до школы по дороге из-за обледеневшего тротуара на Выборной

Женщина отмечает, что прохожие часто падают в этом месте Источник: «Выборная online» / Vk.com











Тротуар до школы № 189 на улице Выборной полностью покрыт льдом. Из-за этого детям приходится идти до учебного заведения по проезжей части. Об этом сообщила местная жительница в группе «Выборная online» во «ВКонтакте».

— Данный участок дороги, видимо, никому не нужен. Снег здесь никто не чистит. После оттепели просто каток, — негодует сибирячка.

Источник: «Выборная online» / Vk.com

На опубликованных кадрах видно, что узкую пешеходную часть сковал гололед. Дорожка посыпана песком, однако, по словам новосибирцев, от скольжения это не спасает.

— Дети ходят по проезжей части. Я вожу ребенка в школу и со школы. Только что шли по проезжей части, так как сегодня упали на голоде. При нас дети падали затылком о лед. Дорога до школы ужас просто, — рассказала о ситуации местная жительница редакции НГС.

Она также добавила, что часть тротуара до школы не освещена, из-за чего утром и вечером зимой детям приходится ходить по темноте.

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, когда тротуар расчистят от льда.