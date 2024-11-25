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Город «Здесь просто каток»: дети ходят до школы по дороге из-за обледеневшего тротуара на Выборной

«Здесь просто каток»: дети ходят до школы по дороге из-за обледеневшего тротуара на Выборной

По словам местной жительницы, тротуар не чистят от снега и льда

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33 комментария

Женщина отмечает, что прохожие часто падают в этом месте

Тротуар до школы № 189 на улице Выборной полностью покрыт льдом. Из-за этого детям приходится идти до учебного заведения по проезжей части. Об этом сообщила местная жительница в группе «Выборная online» во «ВКонтакте».

— Данный участок дороги, видимо, никому не нужен. Снег здесь никто не чистит. После оттепели просто каток, — негодует сибирячка.

На опубликованных кадрах видно, что узкую пешеходную часть сковал гололед. Дорожка посыпана песком, однако, по словам новосибирцев, от скольжения это не спасает.

— Дети ходят по проезжей части. Я вожу ребенка в школу и со школы. Только что шли по проезжей части, так как сегодня упали на голоде. При нас дети падали затылком о лед. Дорога до школы ужас просто, — рассказала о ситуации местная жительница редакции НГС.

Она также добавила, что часть тротуара до школы не освещена, из-за чего утром и вечером зимой детям приходится ходить по темноте.

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, когда тротуар расчистят от льда.

Ранее читатели прислали НГС фото нечищеных дворов и тротуаров.

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Лед Гололед Тротуар Уборка улиц зимой Новосибирск
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Комментарии
33
not_say_2
3 часа
Очень скользко везде. В 21-00 походил по городу - ужас. В зимних нескользящих ботинках упасть проще простого. Пенсионеры берегите себя, не падайте и не ломайте себе шейку бедра - это медленная и мучительная смерть.
Barmaleя
5 часов
Всю мэрию по этому тротуару погонять.
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