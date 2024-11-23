Отказ от безнала и тело новосибирца под окнами высотки — главные события 23 ноября

Итоги дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ежедневно происходят сотни событий. Многие из них особенно вызывают интерес у читателей НГС, а некоторые остаются не замеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 23 ноября.

Снимайте наличные: новосибирские торговцы стали отказываться от безнала — почему с оплатой картами возникли проблемы

Новосибирцы то и дело сталкиваются с нежеланием принимать оплату за товары и услуги картой. Причины кассиры называют самые разные: то нет интернета, то нужна наличка, чтобы рассчитываться с поставщиками, а то и вовсе отсутствует терминал, потому что его «дорого содержать». НГС поговорил с торговцами, коммерсантами и экспертами, чтобы разобраться, насколько эти «капризы» обоснованы и законны.

«А мог бы и застрять»: водитель фуры неожиданно обнаружил впереди низкий путепровод — смотрим, как он вышел из положения

Железнодорожный путепровод в районе метро станции Гагаринской — фактически побратим знаменитого Санкт-Петербургского Моста глупости. Ограничение по высоте у него всего 3,6 метра, для фур это — непреодолимое препятствие. Не то, чтобы это кого-то останавливало: периодически дальнобойщики пытаются поспорить с реальностью, но результат всякий раз выходит не в их пользу. Правда, тому, кто вовремя сообразил, что рискует превратиться в кабриолет, не легче: поменять маршрут на этом участке Красного проспекта совсем непросто. Читательница НГС стала свидетелем, как вышел из безвыходного положения дальнобойщик, и сняла его необычный маневр на видео. Мы посмотрели его вместе с экспертами, чтобы узнать: можно ли так ездить и накажут ли предприимчивого шофера.

Шанхай над озером: «Брусника» показала проект на участке за 3 миллиарда — архитекторы из Китая придумали там парк на 28-м этаже

Девелоперская группа «Брусника» показала концепцию жилого комплекса на лакомом участке земли возле «Локомотив-Арены», почти в самом центре Новосибирска. Хаотично застроенная территория с крутыми обрывами в ближайшие восемь лет должна превратиться в зеленый оазис с зелеными балконами, парком на крыше, песчаным пляжем и набережной вокруг озера Верховое. Застройщик планирует построить все типы зданий из своих прошлых проектов и даже задумал бизнес-центр над Ипподромской магистралью. НГС побывал на презентации нового комплекса: как «Брусника» придумала застроить берег озера — в этом материале.

«Умеренно морозная погода»: ожидать ли в Новосибирске плюсовой температуры в декабре — ответ синоптиков

Ноябрь в Новосибирске выдался необычно теплым — часто столбики термометров показывали плюсовые значения. Совсем скоро в городе наступит первый зимний месяц. НГС спросил у синоптиков, следует ли ждать плюсовой температуры в декабре. Подробнее по ссылке.

Новосибирец выпал из окна на Первомайке: он едва не попал на парней, которые вышли из машины

Тело мужчины под окнами многоэтажки обнаружили новосибирцы днем 23 ноября. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел на Твардовского, 22/5. Мужчина упал с 10-го этажа. Сибиряк скончался на месте происшествия.