«Гул слышно даже через закрытые окна»: жителей левобережья Новосибирска встревожил вертолет — что он искал

С вертолета проверяют теплосети Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Поздно вечером 22 ноября над левым берегом Новосибирска начал кружить вертолет. Об этом редакции НГС рассказали читатели.

— Живу в Горском микрорайоне, уже несколько минут над домами кружит вертолет. Гул слышно даже через закрытые окна, при том что живу на втором этаже. Наверняка, кто живет этажами выше, там слышно сильнее, — поделился с НГС встревоженный читатель.

— Вертолет ночью? В 23:30 в полной темноте? — недоумевает другая жительница левобережья.

Источник: читатели НГС Наталья Плотникова, Михаил Докукин

Однако у этого есть объяснение. В пресс-службе СГК сообщили, что в ночь на 23 ноября подрядчик обследует теплосети на левом берегу с помощью тепловизора.

— Уважаемые подписчики, сегодня ночью наш подрядчик планирует провести очередное тепловизионное обследование с вертолета теплосетей Новосибирска — в этот раз в левобережье. Для более эффективной работы тепловизора полеты необходимо проводить в темное время суток. Просим горожан не беспокоиться, — сообщили в Telegram-канале СГК.