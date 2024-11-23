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Город «Гул слышно даже через закрытые окна»: жителей левобережья Новосибирска встревожил вертолет — что он искал

«Гул слышно даже через закрытые окна»: жителей левобережья Новосибирска встревожил вертолет — что он искал

Вертолет начал кружить поздно вечером 22 ноября

6 937
62 комментария

С вертолета проверяют теплосети

Поздно вечером 22 ноября над левым берегом Новосибирска начал кружить вертолет. Об этом редакции НГС рассказали читатели.

— Живу в Горском микрорайоне, уже несколько минут над домами кружит вертолет. Гул слышно даже через закрытые окна, при том что живу на втором этаже. Наверняка, кто живет этажами выше, там слышно сильнее, — поделился с НГС встревоженный читатель.

—  Вертолет ночью? В 23:30 в полной темноте? —  недоумевает другая жительница левобережья.

Однако у этого есть объяснение. В пресс-службе СГК сообщили, что в ночь на 23 ноября подрядчик обследует теплосети на левом берегу с помощью тепловизора.

— Уважаемые подписчики, сегодня ночью наш подрядчик планирует провести очередное тепловизионное обследование с вертолета теплосетей Новосибирска — в этот раз в левобережье. Для более эффективной работы тепловизора полеты необходимо проводить в темное время суток. Просим горожан не беспокоиться, — сообщили в Telegram-канале СГК.

В начале ноября с вертолета также проверяли теплосети правого берега.

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Вертолет СГК Теплосети Новосибирска Левый берег Новосибирск
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Комментарии
62
shamank331
23 ноября, 00:17
хватит колотить понты оленьи, на улице минус, всё ваши не закопанные раскопки видно и пар от горячей воды видно днём, не чего излишки отобранного у населения бабла тратить на бесполезные ночные полёты. Вы б эти деньги раздали тем, кто через день то без отопления, то без горячей воды, то с пониженным давлением, а то и всё вместе находится. Или ещё с аулов специалистов наберите, чтоб они всё следующее лето также тупо вокруг ям с грустными лицами ходили, чтоб к зиме зарыть, а благоустройство и порушеный асфальт обещать следующим летом за неделю до новых раскопок вернуть.
274444392
23 ноября, 00:32
Сколько интересно спишут бабла за эти полёты?
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