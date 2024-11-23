«Гул слышно даже через закрытые окна»: жителей левобережья Новосибирска встревожил вертолет — что он искал

Поздно вечером 22 ноября над левым берегом Новосибирска начал кружить вертолет. Об этом редакции НГС рассказали читатели.
— Живу в Горском микрорайоне, уже несколько минут над домами кружит вертолет. Гул слышно даже через закрытые окна, при том что живу на втором этаже. Наверняка, кто живет этажами выше, там слышно сильнее, — поделился с НГС встревоженный читатель.
— Вертолет ночью? В 23:30 в полной темноте? — недоумевает другая жительница левобережья.
Однако у этого есть объяснение. В пресс-службе СГК сообщили, что в ночь на 23 ноября подрядчик обследует теплосети на левом берегу с помощью тепловизора.
— Уважаемые подписчики, сегодня ночью наш подрядчик планирует провести очередное тепловизионное обследование с вертолета теплосетей Новосибирска — в этот раз в левобережье. Для более эффективной работы тепловизора полеты необходимо проводить в темное время суток. Просим горожан не беспокоиться, — сообщили в Telegram-канале СГК.
В начале ноября с вертолета также проверяли теплосети правого берега.