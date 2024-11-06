«Пришлось закрыть окно»: над правым берегом Новосибирска кружил вертолет — что он там делал

С вертолета проводили обследование теплосетей Источник: СГК Новосибирск / Telegram











Поздним вечером 5 ноября над правым берегом Новосибирска летал вертолет. Об этом НГС рассказала местная жительница Антонина.

— Живу в центре, недалеко от цирка. Вчера легла спать около 22:00. После этого услышала, как два раза пролетал вертолет. По крайней мере, мне так показалось, потому что звук был как от крутящихся лопастей. Было не очень громко, но окно всё-таки закрыла, чтобы было легче уснуть, — отметила сибирячка.

Судя по всему, речь идет о вертолете Сибирской генерирующей компании (СГК).

Подрядчик обследовал теплосети на правом берегу при помощи тепловизора.

— Подобные исследования проводим ежегодно после запуска системы теплоснабжения города. Во время аэросъемки специалисты используют тепловизор, который работает на контрасте температур. Поэтому для более эффективной работы тепловизора полеты проходят вечером и ночью, — сообщили утром в Telegram-канале СГК.

Представители компании добавили, что в ближайшее время планируют провести еще несколько таких обследований.