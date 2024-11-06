НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

штиль.

 753мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
День гастрономического единства
Золушка в Аргентине
Зимний дайджест моды
Истории перегонщиков авто из 90-х
Безопасны ли вклады
Война за свет в квартирах
Инструкция по работе с УК
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Город «Пришлось закрыть окно»: над правым берегом Новосибирска кружил вертолет — что он там делал

«Пришлось закрыть окно»: над правым берегом Новосибирска кружил вертолет — что он там делал

Шум от лопастей был слышен вечером в центре

3 790
32 комментария

С вертолета проводили обследование теплосетей

Поздним вечером 5 ноября над правым берегом Новосибирска летал вертолет. Об этом НГС рассказала местная жительница Антонина.

— Живу в центре, недалеко от цирка. Вчера легла спать около 22:00. После этого услышала, как два раза пролетал вертолет. По крайней мере, мне так показалось, потому что звук был как от крутящихся лопастей. Было не очень громко, но окно всё-таки закрыла, чтобы было легче уснуть, — отметила сибирячка.

Судя по всему, речь идет о вертолете Сибирской генерирующей компании (СГК).
Подрядчик обследовал теплосети на правом берегу при помощи тепловизора.

— Подобные исследования проводим ежегодно после запуска системы теплоснабжения города. Во время аэросъемки специалисты используют тепловизор, который работает на контрасте температур. Поэтому для более эффективной работы тепловизора полеты проходят вечером и ночью, — сообщили утром в Telegram-канале СГК.

Представители компании добавили, что в ближайшее время планируют провести еще несколько таких обследований.

Ранее НГС писал о том, как в Новосибирске затянулся ремонт теплосетей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Вертолет Теплосети СГК
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
32
Каменский Скуф
1 час
Ха, как и говорил. Надо просто снова полетать на городом и всё наладится, икону то взяли в этот раз? Чего дважды летать, совместили бы. Мэра ещё с собой, что бы контролировал и прокурора.
Гость
1 час
Шум от лопастей помешал был слышен вечером в центре Это на барнаульском или на аульском?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Ангелина Скордина,19

Тоха86,38

Алекс,33

Александр,44

Nadine,46

Алексей,43

Начать знакомиться
Объявления

Ремонт и отделка домов, дач

8 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление