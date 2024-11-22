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Город Вечер при свечах: сотни новосибирцев остались без света из-за аварии на правом берегу — карта отключений

Вечер при свечах: сотни новосибирцев остались без света из-за аварии на правом берегу — карта отключений

Без света осталось 168 зданий

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17 комментариев

К отключению привела авария на теплосетях в Дзержинском районе

Дома в Дзержинском районе Новосибирска остались без света вечером 22 ноября. Об этом редакции НГС сообщил читатель.

— Во всех домах на Гусинобродском шоссе выключили свет, началось это примерно в 21:30–21:40, — рассказал новосибирец.

Он отметил, что из-за этого люди вынуждены заниматься домашними делами при свете свечей и фонариков.

В управляющей компании «Спас-ДОМ» уточнили, что причиной отключения стала авария на электросетях. Местных жителей предупредили, что работы планируют закончить в течение 3–4 часов.

Работы будут проводить до 01:00 23 ноября

Под отключение попали больше 6 улиц

По данным карты отключений, всего без электроэнергии остались 168 домов на улицах Волочаевской, Доватора, Толбухина, Юрия Смирнова, Липецкой и на Гусинобродском шоссе. Пока свет обещают вернуть к 01:00 23 ноября.

Редакция НГС направила запрос в пресс-службу АО «РЭС» для уточнения обстоятельств отключения.

Ранее почти 1000 домов осталось без света в Заельцовском районе.

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Комментарии
17
Гость
10 минут
Интернет и связь стали плохо работать ,цены на все растут не по дням,а по часам, цены на авиа билеты вообще космос, отдых стал элитарным ,Алтай дороже заграницы по ценам на отдых ,так сказать импорта замещение по нашему.Тут еще и свет стал исчезать, куда мы катимся и где окажемся.
Гость
14 минут
Ну хоть демографию в стране поправят немного!
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