Вечер при свечах: сотни новосибирцев остались без света из-за аварии на правом берегу — карта отключений

К отключению привела авария на теплосетях в Дзержинском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дома в Дзержинском районе Новосибирска остались без света вечером 22 ноября. Об этом редакции НГС сообщил читатель.

— Во всех домах на Гусинобродском шоссе выключили свет, началось это примерно в 21:30–21:40, — рассказал новосибирец.

Он отметил, что из-за этого люди вынуждены заниматься домашними делами при свете свечей и фонариков.

В управляющей компании «Спас-ДОМ» уточнили, что причиной отключения стала авария на электросетях. Местных жителей предупредили, что работы планируют закончить в течение 3–4 часов.

Работы будут проводить до 01:00 23 ноября Источник: map.novo-sibirsk.ru Под отключение попали больше 6 улиц Источник: map.novo-sibirsk.ru

По данным карты отключений, всего без электроэнергии остались 168 домов на улицах Волочаевской, Доватора, Толбухина, Юрия Смирнова, Липецкой и на Гусинобродском шоссе. Пока свет обещают вернуть к 01:00 23 ноября.

Редакция НГС направила запрос в пресс-службу АО «РЭС» для уточнения обстоятельств отключения.