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Город Загадка дыры: странные ямы раскопали в центре Новосибирска

Загадка дыры: странные ямы раскопали в центре Новосибирска

Жители заметили разрытия еще около месяца назад

1 142
10 комментариев

Сибирячка не понимает, почему в преддверии зимы всё еще существуют такие разрытия

На улицах Ленина и Фрунзе в Новосибирске раскопали ямы. Об этом НГС сообщили читатели.

По словам местной жительницы Лилии, разрытия возле домов № 18 и 20 на улице Фрунзе она заметила еще около месяца назад.

— Почему в преддверии зимы остаются раскопанными значительные участки на тротуарах? Уже месяц их наблюдаю, — задается вопросом Лилия.

О другом разрытии, на улице Ленина, НГС сообщила сибирячка Виктория. Яма, по её словам, появилась совсем недавно.

— Ленина, 81. Снова раскопали. Нет ни объявлений, ничего. Смысл этих раскопок непонятен. Вода и отопление пока есть, — сказала Виктория.

По словам сибирячки, яму на этом участке разрывают уже не в первый раз

Корреспонденту НГС удалось связаться с Павлом Горбунковым — руководителем управляющей компании «Кмс-стандарт», которая обслуживает дом № 20 на улице Фрунзе. Он рассказал, что ямы возле дома разрыли «связисты».

— Связисты там постоянно что-то раскапывают, кабели связи и интернета проводят. Администрация Центрального района уже в курсе этой ситуации, — сказал Павел Горбунков.

До управляющих организация двух других домов дозвониться не удалось.

В «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС заявили, что не имеют к этим разрытиям никакого отношения.

Редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.

Ранее НГС писал о том, что в троллейном жилмассиве люди с октября сидят без горячей воды.

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Комментарии
11
Bream
23 минуты
да в этолм городе можно раскапытть что хошь и где хошь. никому из властей и дела нет. это не наше (с) и всё
274452
19 минут
Егорка, запомни- обращаться по раскопкам любым - надо в РАТИ администраций районов! Так быстрее будет.
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