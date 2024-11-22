Загадка дыры: странные ямы раскопали в центре Новосибирска

На улицах Ленина и Фрунзе в Новосибирске раскопали ямы. Об этом НГС сообщили читатели.
По словам местной жительницы Лилии, разрытия возле домов № 18 и 20 на улице Фрунзе она заметила еще около месяца назад.
— Почему в преддверии зимы остаются раскопанными значительные участки на тротуарах? Уже месяц их наблюдаю, — задается вопросом Лилия.
О другом разрытии, на улице Ленина, НГС сообщила сибирячка Виктория. Яма, по её словам, появилась совсем недавно.
— Ленина, 81. Снова раскопали. Нет ни объявлений, ничего. Смысл этих раскопок непонятен. Вода и отопление пока есть, — сказала Виктория.
Корреспонденту НГС удалось связаться с Павлом Горбунковым — руководителем управляющей компании «Кмс-стандарт», которая обслуживает дом № 20 на улице Фрунзе. Он рассказал, что ямы возле дома разрыли «связисты».
— Связисты там постоянно что-то раскапывают, кабели связи и интернета проводят. Администрация Центрального района уже в курсе этой ситуации, — сказал Павел Горбунков.
До управляющих организация двух других домов дозвониться не удалось.
В «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС заявили, что не имеют к этим разрытиям никакого отношения.
Редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.
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